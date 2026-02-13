Λογαριασμός
Οι αμερικανικοί δασμοί και ο κινεζικός ανταγωνισμός επιβαρύνουν το εμπόριο της ΕΕ

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εταίρο της Ένωσης, επηρεάστηκαν από τους δασμούς και μειώθηκαν κατά 12,6% τον Δεκέμβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Containers

Το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ συνέχισε να συρρικνώνεται το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από την Eurostat, καθώς οι δασμοί επηρέασαν αρνητικά τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, ενώ η αύξηση των κινεζικών εισαγωγών επηρέασαν την εγχώρια παραγωγή, υπογραμμίζοντας τις υπαρξιακές απειλές για το οικονομικό μοντέλο της Ένωσης, σημειώνει το Reuters.

Το πλεόνασμα μειώθηκε στα 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο από 14,2 δισεκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς οι πωλήσεις μηχανημάτων, οχημάτων και χημικών προϊόντων, που για χρόνια αποτελούσαν τους κινητήριους μοχλούς των εξαγωγών, συνέχισαν να μειώνονται.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εταίρο της Ένωσης, επηρεάστηκαν από τους δασμούς και μειώθηκαν κατά 12,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα να μειωθεί κατά ένα τρίτο, στα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Εν τω μεταξύ, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα αυξήθηκε από 24,5 δισεκατομμύρια σε 26,8 δισεκατομμύρια ευρώ και σημείωσε άνοδο περίπου 15% για ολόκληρο το έτος, καθώς η Κίνα αποτελεί μεγάλο ανταγωνιστή για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

