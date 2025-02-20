Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνον επιτίθεται ανοιχτά στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τον «δικτάτορα», αλλά υιοθετεί τα αφηγήματα της Ρωσίας όσον αφορά την εισβολή των δυνάμεών της στη γειτονική της χώρα, τροφοδοτώντας τις εικασίες για εγκατάλειψη της Ουκρανίας, σύμφωνα με αναλυτές.

«Θα έλεγε κανείς ότι ετοιμάζεται να κλείσει την υπόθεση» δήλωσε στο AFP ο Μαξ Μπέργκμαν, διευθυντής του προγράμματος Ευρώπη, Ρωσία και Ευρασία στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών.

Φαίνεται διατεθειμένος οι «ΗΠΑ να νίψουν τας χείρας τους για την Ουκρανία και να εστιάσουν στη σχέση με τη Μόσχα». Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια «συγγένεια με τον Βλαντίμιρ Πούτιν» και μια «συγγένεια με το στυλ ισχυρού άνδρα του Πούτιν», σύμφωνα με τον ίδιο.

Η ένταση ανέβηκε πολύ μετά την ξαφνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του την περασμένη Τετάρτη και την βούλησή τους να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, αλλά χωρίς την Ουκρανία.

Η ένταση αυτή μετατράπηκε σε κρίση, μετά τη συνάντηση ρωσικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών στη Σαουδική Αραβία αυτήν την εβδομάδα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με κατηγορίες.

«Δικτάτορας χωρίς εκλογές, ο Ζελένσκι καλά θα κάνει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει χώρα», σημείωσε στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «Λατρεύω την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι έκανε χάλια δουλειά», έγραψε επίσης.

Για το Κίεβο, που δεν έχει τα περιθώρια να προκαλεί την αποστροφή του βασικού του υποστηρικτή, και για τους Ευρωπαίους, που ανησυχούν πολύ για ενδεχόμενη προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα σε βάρος τους, το πιο ανησυχητικό δεν έγκειται στο υβρεολόγιο απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει τοις μετρητοίς τα στοιχεία του λόγου και της προπαγάνδας της Ρωσίας για τον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε εξάλλου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζει σε μια «φούσκα ρωσικής παραπληροφόρησης».

Οι αρχές της Μόσχας κατηγορούνται συχνά ότι προσπαθούν να διαμορφώσουν τις διεθνείς κοινές γνώμες ξεκινώντας από τη βάση, με τη διοργάνωση εκστρατειών παραπληροφόρησης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο πλέον μέρος των αφηγήσεών τους δείχνει να επαναλαμβάνεται από την κορυφή της πυραμίδας, από έναν από τους πιο ισχυρούς και ακουστούς ανθρώπους στον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, παρέθεσε ψευδή στοιχεία για τη δημοτικότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του ζήτησε να προκηρύξει εκλογές, απέκλεισε ένταξη της Ουκρανίας στο NATO κλπ.

«Μεγάλο μέρος της γλώσσας του, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης των επιχειρημάτων του Κρεμλίνου, δείχνει ότι ίσως απλά να εγκαταλείπει την υπόθεση προς όφελος της Ρωσίας», σημείωσε ο Χένρι Χέιλ καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, αν και είναι εύλογο να ανησυχούν, οι Ουκρανοί «δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε ελπίδα… Το στυλ διαπραγμάτευσης του Τραμπ συνίσταται στην αποσταθεροποίηση όλου του κόσμου», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε ακόμη και να δίδει κάποιες συμβουλές στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας στην Daily Mail ότι το να «κακολογεί» τον Τραμπ δημοσίως είναι ένας «αποτρόπαιος» τρόπος να αντιμετωπίζει αυτήν την κυβέρνηση.

Ωστόσο, ούτως ή άλλως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν ποτέ θαυμαστής του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος αναδείχθηκε μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν σε ήρωα της σκληρής αντίστασης της Ουκρανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν από τους θιασώτες αυτής της άποψης. Στην πραγματικότητα, είχε τεταμένες σχέσεις από τότε που κατηγορήθηκε, το 2019, ότι καθυστέρησε τη βοήθεια στην Ουκρανία καθώς πίεζε τον Ζελένσκι να ερευνήσει για την οικογένεια του Τζο Μπάιντεν πριν από τις εκλογές του 2020.

Η υποστήριξη της Ουκρανίας δεν υπήρχε καν στο πρόγραμμα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε από καιρό αντιταχθεί στα δισεκατομμύρια δολάρια της βοήθειας που έστειλε ο Μπάιντεν στην Ουκρανία και είχε δεσμευτεί στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας του 2024 να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία προτού αναλάβει καθήκοντα, εγείροντας νέους φόβους ότι μπορεί να ωθήσει το Κίεβο σε μια δυσμενή συμφωνία.

Τέλος ευρύτερα, πολλοί παρατηρητές και αναλυτές αναφέρονται στην ιστορική εγγύτητα του Τραμπ με τη Ρωσία και τις θέσεις της.

«Τα 40 χρόνια ιστορίας ανάμεσα στον Τραμπ και τη Ρωσία θα μπορούσαν να οδηγήσουν μόνον σε αυτό, και οι ενδείξεις των τελευταίων εβδομάδων και μηνών βαίνουν όλες προς αυτήν την κατεύθυνση», έκρινε την περασμένη εβδομάδα ο Ρεζί Ζαντέ, συγγραφέας του «Notre homme à Washington: Trump dans la main des Russes» (Ο άνθρωπός μας στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ στα χέρια των Ρώσων), εκδόσεις Grasset, στον γαλλικό ραδιοσταθμό Radio Classique.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

