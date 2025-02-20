Απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία στην ηγεσία των βιομηχάνων της χώρας

Το περιοριστικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα επέβαλε ο εισαγγελέας μετά την έρευνα που κινήθηκε και κατά του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Τουρκίας (TUSIAD) Ορχάν Τουράν και του προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ίδιου συνδέσμου Ομέρ Αράς, μετά τις επικριτικές απόψεις κατά της κυβέρνησης του Ερντογάν που εξέφρασαν αναφορικά με το μπαράζ διώξεων των τελευταίων ημερών κατά μελών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων.

Οι Τουράν και Αράς κατηγορούνται ότι «έκαναν δηλώσεις για θέματα των οποίων το περιεχόμενο δεν γνώριζαν» και ότι «διέδωσαν αναληθείς πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Τουρκίας». Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας που επιβάλλεται περιοριστικό μέτρο εξόδου από τη χώρα κατά στελέχους του συνδέσμου βιομηχάνων.

Τα δύο στελέχη της TUSIAD οδηγήθηκαν χθες, Τετάρτη, συνοδεία αστυνομικών στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, όπου κατέθεταν επί τέσσερις ώρες στον ανακριτή για «απόπειρα επηρεασμού δίκαιης δίκης» και «δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών», σχετικά με τις δηλώσεις τους στη γενική συνέλευση του συνδέσμου, στις 13 Φεβρουαρίου.

Η TUSİAD βρέθηκε στο στόχαστρο στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ μετά τη γενική συνέλευση του ιστορικού συνδέσμου των Τούρκων βιομηχάνων που επέκριναν τις τρέχουσες πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως στην οικονομία, και τις πρόσφατες συλλήψεις.

Ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του χτες, Τετάρτη, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την TUSİAD και τα στελέχη της λέγοντας: «Στη νέα Τουρκία, θα ξέρετε τα όριά σας. Εάν είστε ένωση επιχειρηματιών, θα μάθετε να συμπεριφέρεστε ως ένωση επιχειρηματιών. Δεν θα προκαλείτε το έθνος, δεν θα προκαλείτε τους θεσμούς του κράτους, δεν επιχειρείτε να ασκείτε πιέσεις τη Δικαιοσύνη».

Στην ομιλία του στις 13 Φεβρουαρίου, ο Ομέρ Αράς, πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλευτικού Συμβουλίου της TUSİAD, επισήμανε ότι υπήρξαν «έκτακτα γεγονότα» στην πολιτική ζωή τις τελευταίες εβδομάδες. «Οι εκλεγμένοι δήμαρχοι καθαιρούνται από τα καθήκοντά τους και στη θέση τους διορίζονται τοποτηρητές. Εις βάρος ενός αρχηγού κόμματος διατάσσεται πρώτα έρευνα και στη συνέχεια συλλαμβάνεται για διαφορετικό λόγο. Ξεκινάει έρευνα εναντίον μιας επιχειρηματία που είναι ατζέντης πολλών καλλιτεχνών και μετά συλλαμβάνεται για διαφορετικό λόγο» είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος τόσο στον πρόεδρο του Κόμματος Νίκη, τον Ουμίτ Όζνταγ, όσο και στη μάνατζερ Αισέ Μπαρίμ, που αρχικά κατηγορήθηκε για μονοπωλιακές πρακτικές στην παραγωγή των τουρκικών τηλεοπτικών σήριαλ και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία ότι ενθάρρυνε τους καλλιτέχνες της εταιρείας της να συμμετάσχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013, γνωστές στην Τουρκία ως «επεισόδια του πάρκου Γκεζί». Ο ίδιος έκανε επίσης αναφορά στις εισαγγελικές διώξεις κατά του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και τις πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων.

«Τα γεγονότα που σημειώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα κατ' εξακολούθησιν μπορούμε να πούμε ότι προκαλούν ανησυχία στην κοινωνία και κλονίζουν την εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Επιπλέον, βλέπουμε ότι ακόμη κι όταν αλλάζουν οι νόμοι δεν λύνεται ένα πρόβλημα που έχει εξελιχθεί σε γάγγραινα, όπως είναι οι συλλήψεις, που δεν είναι πλέον η εξαίρεση αλλά ο κανόνας», είχε δηλώσει ο Ομέρ Αράς στη γενική συνέλευση του συνδέσμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

