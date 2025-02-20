«Η "ΕΔΝΚ" (Κυπριακή Δημοκρατία) συνεχίζει την πολιτική σφετερισμού των δικαιωμάτων της ''ΤΔΒΚ'', δημιουργώντας τετελεσμένα γεγονότα», τονίζουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφορικά με τη συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, υπογραμμίζουν ότι «αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της 'ΕΔΝΚ' και της Αιγύπτου είναι ένα βήμα που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και βλάπτει την αναζήτηση λύσης του Κυπριακού» και προσθέτουν πως:

«Όπως και τις υπόλοιπες συμφωνίες όπου δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος η 'ΤΔΒΚ', οι οποίες αγνοούν τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και περιορίζουν τα δικαιώματά τους, έτσι και αυτή η συμφωνία είναι άκυρη. Ως Τουρκία, δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες που μας δίνονται ως Εγγυήτρια (δύναμη) κατά των δραστηριοτήτων της 'ΕΔΝΚ' ( Κυπριακή Δημοκρατία) που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και το περιβάλλον ειρήνης και σταθερότητας στο νησί.»

«Η Ελλάδα έφερε στο ΝΑΤΟ τους άδικους ισχυρισμούς της»

Σχετικά με άσκηση του ΝΑΤΟ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως «η Τουρκία είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει στην άσκηση Steadfast Dart με τον Λόχο Αναγνώρισης της που μεταφέραμε στη Ρουμανία, και τα στοιχεία επιφάνειας μας στις Μόνιμες Ναυτικές Ομάδες Εργασίας του ΝΑΤΟ, που έχουμε αναλάβει την διοίκησή τους. Κατόπιν διαπίστωσης προβληματικών ζητημάτων στο έγγραφο σχεδιασμού της άσκησης, τα οποία αντιβαίνουν τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα και δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, έγιναν προσπάθειες σε ανώτατο επίπεδο στο ΝΑΤΟ με επαγγελματική προσέγγιση για την επίλυση του ζητήματος και διατυπώθηκε ότι το έγγραφο δεν συνάδει με τις καθιερωμένες πολιτικές και πρακτικές και την ενότητα του ΝΑΤΟ. Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών μας, κάνοντας χρήση των εξουσιών μας βάσει των άρθρων 31 και 80 της Πολιτικής Εκπαίδευσης και Άσκησης του ΝΑΤΟ το Έγγραφο Σχεδιασμού της Άσκησης μεταφέρθηκε στο επίπεδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και κατέστη άκυρο λόγω της μη έγκρισής του. Με τον τρόπο αυτό, εμποδίστηκαν για άλλη μια φορά οι προσπάθειες της Ελλάδας να μεταφέρει τους άδικους ισχυρισμούς της, οι οποίοι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, στην πλατφόρμα του ΝΑΤΟ».

