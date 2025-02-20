Τα σχόλια του Ουκρανού προέδρου για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευτικά σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνο, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημειώνοντας πως το ποσοστό αποδοχής του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μειώνεται.

«Η ρητορική του Ζελένσκι και πολλών εκπροσώπων του καθεστώτος του Κιέβου είναι απογοητευτική. Το γεγονός ότι το ποσοστό του μειώνεται είναι μια απολύτως ξεκάθαρη τάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πεσκόφ δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τα ποσοστά της δημοτικότητας του Ζελένσκι, που σύμφωνα με δημοσκοπήσεις στην Ουκρανία ξεπερνά το 50%.

«Συχνά εκπρόσωποι του ουκρανικού καθεστώτος, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, επιτρέπουν στον εαυτό τους να πουν απολύτως απαράδεκτα πράγματα για τους ηγέτες άλλων κρατών. Φυσικά, για πολλούς αρχηγούς κρατών, για τους οποίους γίνονται τέτοιες δηλώσεις, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Κιέβου», πρόσθεσε, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι δαπανά τα χρήματα ξένων φορολογουμένων με ανεξέλεγκτο τρόπο.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η ιδέας μιας πιθανής νέας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι στην ατζέντα, αφότου η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να αρχίσουν να εργάζονται για την αποκατάσταση των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα.

Σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ σημείωσε πως: «Ελήφθη η απόφαση να επαναληφθεί ο ρωσοαμερικανικός διάλογος σε όλες τις παραμέτρους».

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι «συμφωνεί πλήρως» με τη θέση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου για την ανάγκη να δοθεί γρήγορα τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Μιλούν για την ανάγκη να επιτευχθεί η ειρήνη το συντομότερο δυνατόν και να γίνει αυτό μέσω διαπραγματεύσεων. Επίσης έχουμε ήδη σημειώσει ότι η θέση αυτή είναι πιο θετική για εμάς από αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης» και «συμφωνούμε απολύτως με την αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε ο Πεσκόφ.

