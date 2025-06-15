Οι επιπτώσεις από τα ισραηλινά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν απειλεί να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στις αγορές, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για κλιμάκωση σε μια περιοχή που φιλοξενεί τα μισά αποθέματα πετρελαίου του κόσμου.

Τι χτυπήθηκε;

Το Σάββατο, το Ισραήλ έπληξε δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στη νότια ακτή του Ιράν, οι οποίες επεξεργάζονται αέριο από το κοίτασμα South Pars — το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Το κοίτασμα εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 τετραγωνικά μίλια κάτω από τον Περσικό Κόλπο και φτάνει έως το Κατάρ, όπου είναι γνωστό ως North Field.

BREAKING: Iran’s South Pars gas field was just struck by an Israeli Drone.



It is the world’s largest gas field and accounts for about 10% of global gas reserves.



Looks like energy prices won’t be dropping 50% like Trump promised. Another broken promise like the one that he… pic.twitter.com/Ght1jbPyA1 — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 14, 2025

Μία από τις υπεράκτιες πλατφόρμες του κοιτάσματος σταμάτησε την παραγωγή μετά την επίθεση, αν και αναφέρθηκε πως δεν υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι εγκαταστάσεις λαμβάνουν φυσικό αέριο από το κοίτασμα και το μετατρέπουν σε μεθάνιο για εγχώρια χρήση, καθώς και σε υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (LPG) και αιθάνιο, που αποτελεί πρώτη ύλη για πετροχημικά εργοστάσια, εξηγούν σε ανάλυσή τους οι Financial Times.

Το Ισραήλ επιτέθηκε επίσης στη δεξαμενή καυσίμων και βενζίνης στο Σαχράν, σε μια μεσοαστική συνοικία στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, καθώς και σε δεξαμενές αποθήκευσης στο Σαχρ Ρέι, στο νότιο τμήμα της πόλης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Shana ανέφερε ότι η κατάσταση στο κοίτασμα South Pars και στα πετρελαϊκά αποθέματα στην Τεχεράνη ήταν «πλήρως υπό έλεγχο». Προσέθεσε ότι η ποσότητα καυσίμων στις εγκαταστάσεις της Τεχεράνης ήταν «χαμηλή» τη στιγμή της επίθεσης. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι οι φωτιές στο Σαχράν δεν προκλήθηκαν από έκρηξη βενζίνης, αλλά από άλλο παράγωγο πετρελαίου. Παράλληλα, το πετροχημικό εργοστάσιο Shahid Tondguyan και το διυλιστήριο του Ταμπρίζ διέψευσαν ότι επλήγησαν.

Ποιος είναι ο στόχος του Ισραήλ

Οι επιθέσεις δείχνουν ότι το Ισραήλ επιχειρεί να αποδυναμώσει και να διαταράξει τις εσωτερικές αλυσίδες εφοδιασμού του Ιράν σε φυσικό αέριο και καύσιμα, προκαλώντας ελλείψεις, αντί να στοχεύει την παραγωγή ή τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, που θα προκαλούσαν αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας βρίσκεται στο Αμπαντάν, με δυνατότητα επεξεργασίας 500.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα.

Επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας

Αν και δεν έχει σημειωθεί επίδραση στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μέχρι στιγμής, η κλιμάκωση της σύγκρουσης σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές ανησυχεί τους επενδυτές. Υπάρχει ο φόβος ότι το Ιράν μπορεί να απαντήσει στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, ή παρεμποδίζοντας τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ — από όπου διέρχεται το 1/3 του παγκόσμιου πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης.

Η αγορά πετρελαίου παραμένει κλειστή το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να ανοίξει εκ νέου τη Δευτέρα το πρωί στην Ασία.

Πώς μπορεί να απαντήσει το Ιράν;

Η ίδια η ενεργειακή υποδομή του Ισραήλ είναι ευάλωτη. Την Κυριακή, η Bazan, η διαχειρίστρια ενός εκ των μεγαλύτερων διυλιστηρίων του Ισραήλ στη Χάιφα, ανακοίνωσε ότι αγωγοί και γραμμές μεταφοράς προς το συγκρότημα υπέστησαν ζημιές από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Το διυλιστήριο συνέχισε να λειτουργεί, αλλά κάποιες μονάδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η μετοχή της Bazan υποχώρησε κατά 1,3% στις πρωινές συναλλαγές.

Το Ισραήλ έχει επίσης θέσει εκτός λειτουργίας τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Καρίς και Λεβιάθαν για προληπτικούς λόγους, παρότι άλλα κοιτάσματα συνεχίζουν να λειτουργούν. Το ηλεκτρικό του δίκτυο δεν είναι διασυνδεδεμένο με τις γειτονικές χώρες και βασίζεται στο φυσικό αέριο για περίπου το 70% της ηλεκτροπαραγωγής του.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει στο παρελθόν ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν κάτι τέτοιο εξαιρετικά απίθανο, καθώς θα προκαλούσε την αντίδραση όλων των κρατών της περιοχής και της Κίνας — του μεγαλύτερου εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρών διαταραχών στη ναυσιπλοΐα, αλλά το Ιράν θα μπορούσε να αρχίσει να στοχοποιεί επιλεκτικά πλοία. Τον Απρίλιο του 2024, Ιρανοί κομάντο κατέλαβαν το φορτηγό πλοίο MSC Aries, το οποίο ισχυρίστηκαν ότι συνδεόταν με το Ισραήλ.

