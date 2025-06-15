Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Κυριακή, ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την επίλυση της διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που οδήγησε στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ερντογάν χαιρέτισε την τελευταία δήλωση του Τραμπ για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναλάβει άμεση δράση για να αποτραπεί μια καταστροφή «που θα μπορούσε να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή».



