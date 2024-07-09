Ακόμη ένα περιστατικό με Boeing σημειώθηκε στις ΗΠΑ όταν αεροσκάφος της United Airlines που εκτελούσε την πτήση από Λος Άντζελες προς Ντένβερ έχασε τον μπροστινό του τροχό κατά την απογείωση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα Boeing 757-200 σχεδόν 30 ετών το οποίο μετέφερε 174 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η Boeing τερμάτισε την παραγωγή του 757 το 2004.

«Ο τροχός ανακτήθηκε στο Λος Άντζελες και ερευνούμε τι προκάλεσε αυτό το συμβάν», ανέφερε η United Airlines σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. Ήταν το δεύτερο τέτοιο περιστατικό για την αεροπορική εταιρεία φέτος.

Παρά το πρόβλημα το αεροσκάφος προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ντένβερ, χωρίς τραυματισμούς, είπε η αεροπορική εταιρεία.

Τον περασμένο Μάρτιο, ένα αεροσκάφος Boeing 777-200 της United Airlines που κατευθυνόταν προς την Ιαπωνία έχασε ένα ελαστικό του στον αέρα μετά την απογείωσή του από το Σαν Φρανσίσκο και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Ο τροχός που έφυγε κατέληξε σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης υπαλλήλων του αεροδρομίου, σπάζοντας ένα τζάμι αυτοκινήτου. Ωστόσο, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό της Δευτέρας ήταν το τελευταίο σε μια σειρά περιστατικών που αφορούν αεροπλάνα της United Airlines. Ένα αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες τον περασμένο Μάρτιο λόγω προβλήματος με το υδραυλικό του σύστημα. Επίσης, μια άλλη πτήση προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Χιούστον όταν ξέφυγε από τον τροχόδρομο και μπήκε στο γρασίδι.

Επίσης, τον Μάρτιο, μια πτήση με 167 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Χιούστον, μετά από φλόγες που άρχισαν να βγαίνουν από τον κινητήρα της πτήσης 1118 της United, ενός Boeing 737-900 που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Χιούστον στο Φορτ Μάγιερς της Φλόριντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.