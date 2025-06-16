«Πόλεμος» στην Τουρκία για το σακάκι και το παπούτσι του Ερντογάν

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Τουρκία για το σακάκι και τα παπούτσια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, η αντιπολίτευση επιτίθεται στον Τούρκο πρόεδρο λέγοντας ότι «το παπούτσι του αξίζει 7.000 ευρώ και είναι από δέρμα κροκόδειλου».
Από την πλευρά της η τουρκική προεδρία διέψευσε λέγοντας ότι το παπούτσι είναι εγχώριο.
Ο διευθυντής της Hurriyet μάλιστα σχολίασε ότι «το καφέ σακάκι του Ερντογάν φέρνει τη νίκη και είναι το χρώμα του λαού και όχι των ελίτ».
