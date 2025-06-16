Το Ιράν εντόπισε εργοστάσιο Ισραηλινών που έφταχνε drones μέσα στην Τεχεράνη

Οι Αρχές του Ιράν δημοσιοποίησαν φωτογραφίες από εγκατάσταση, που παρουσιάζεται ως εργαστήριο το οποίο έστησαν Ισραηλινοί στην Τεχεράνη για την κατασκευή drones, με τα οποία έπληξαν στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν ένα τριώροφο ισραηλινό εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός του Ιράν, αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τεχεράνη πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις στη χώρα και οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν εναντίον τους.

Στις πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ την Παρασκευή, χρησιμοποιήθηκαν drones που μετέφεραν εκρηκτικά, πυραύλους και άλλο εξελιγμένο εξοπλισμό που βρίσκεται εντός του Ιράν για επιθέσεις ακριβείας εναντίον Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων, στρατιωτικών ηγετών, αντιαεροπορικών συστοιχιών και πυραύλων εδάφους-εδάφους.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Κυριακή ότι εισήχθησαν λαθραία στη χώρα και δεν κατασκευάστηκαν εκεί.

Looks like Israel indeed has a drone workshop (probably more) in Tehran. Iranian news agencies released these photos after police arrested a cell pic.twitter.com/IImyJ2lBQO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 16, 2025

Πηγή: skai.gr

