Ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα και οι απειλές του να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, μαρτυρά την εξάρτηση της Αμερικής από το εξωτερικό σε έναν ακόμα σημαντικό τομέα, τον φαρμακευτικό.

Η αμοξικιλλίνη, συγγενής της πενικιλίνης που βρίσκεται σε χρόνια έλλειψη, αποτελεί το πιο συχνά συνταγογραφούμενο αντιβιοτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο χρησιμοποιείται από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων, όπως η πνευμονία, τα έλκη στομάχου και η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα. Ωστόσο, έχει μόνο έναν κατασκευαστή στις ΗΠΑ και η Κίνα ελέγχει το 80% των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή της.

«Οι αυξανόμενες εμπορικές εχθροπραξίες ή οι πιο παρατεταμένες συγκρούσεις θα μπορούσαν να καταστρέψουν την πρόσβασή μας στην αμοξικιλλίνη ή στα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της, σε περίπτωση που το Πεκίνο χρησιμοποιήσει ως όπλο την κυριαρχία του στην εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε στο CNN ο Ρικ Τζάκσον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Jackson Healthcare, η οποία κατέχει τον μοναδικό κατασκευαστή αμοξικιλλίνης στην Αμερική.

Πέρυσι, το 96% των εισαγωγών υδροκορτιζόνης στις ΗΠΑ (το δραστικό συστατικό της κρέμας κατά του κνησμού), το 90% των εισαγωγών ιβουπροφαίνης (που βρίσκεται στα κοινά αναλγητικά που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή) και το 73% των εισαγωγών ακεταμινοφαίνης (σε άλλα είδη αναλγητικών) προήλθαν από την Κίνα, σύμφωνα με υπολογισμούς που έκανε CNN βασιζόμενο σε εμπορικά δεδομένα από την Υπηρεσία Απογραφής.

Καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις σε πολλά βασικά φάρμακα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το Πεκίνο θα μπορούσε ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί αυτή την εξάρτηση ως μοχλό πίεσης σε έναν κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο.

Ο Λίλαντ Μίλερ, επίτροπος στην Επιτροπή Οικονομικής και Ασφάλειας ΗΠΑ-Κίνας, δήλωσε ότι τα «εμπόδια» που διατηρεί η Κίνα στην προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ είναι «επιζήμια για την αμερικανική ασφάλεια».

«Απλώς έχοντας αυτή την επιρροή... είτε πατήσουν ποτέ τη σκανδάλη είτε όχι, μας αναγκάζει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας θέσεις σε πολλά πράγματα, και αυτό δεν είναι καλό», είπε.

Μέχρι στιγμής, η Κίνα δεν έχει διατυπώσει καμία επίσημη δημόσια απειλή για την αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης της στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε αυτόν τον τομέα, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες ελλείψεις φαρμάκων και να αυξήσουν τις τιμές για τους Αμερικανούς, υπονομεύοντας την υπόσχεσή του να μειώσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Τα γενόσημα φάρμακα αντιπροσωπεύουν το 90% όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ. Η Ινδία παράγει πολλά από αυτά τα γενόσημα φάρμακα, συχνά από συστατικά που εισάγονται από την Κίνα.

Παρόλο που οι άνθρωποι του κλάδου και οι ειδικοί αναγνωρίζουν ευρέως τη μεγάλη εξάρτηση της Αμερικής από τα κινεζικά φαρμακευτικά προϊόντα, υπάρχουν ελάχιστα ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με την πλήρη έκταση αυτής της εξάρτησης σε ολόκληρο τον τομέα, καθώς οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ελάχιστα κίνητρα να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες.

Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στο πλαίσιο των προσπαθειών επιβολής δασμών στον τομέα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Μια «καταστροφική» διακοπή

Δεδομένου ότι η Κίνα παράγει το 80% των πρώτων υλών για την αμοξικιλλίνη παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Ρικ Τζάκσον, αυτό αποτελεί σαφές παράδειγμα του πόσο ευάλωτος θα μπορούσε να είναι ο κόσμος στις «κινεζικές πολιτικές ή οικονομικές ιδιοτροπίες».

Το 2021, ο Τζάκσον αγόρασε μια χρεοκοπημένη μονάδα παραγωγής στο Μπρίστολ του Τενεσί και τη μετονόμασε σε USAntibiotics. Η εγκατάσταση, που χτίστηκε τη δεκαετία του 1970, παρήγαγε τότε αρκετή αμοξικιλλίνη για ολόκληρη τη χώρα.

Μετά τη λήξη της πατέντας της αμοξικιλλίνης το 2002, η εγκατάσταση στο Τενεσί άρχισε να παράγει γενόσημα φάρμακα. Σε εκείνο το σημείο, άρχισε να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό χαμηλότερου κόστους από το εξωτερικό και τελικά χρεοκόπησε.

Οι ανησυχίες όμως σχετικά με την εξάρτηση της Αμερικής από τα κινεζικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι καινούργιες. Ήδη από το 2019, η Επιτροπή Οικονομικής και Ασφαλείας των ΗΠΑ-Κίνας συνέστησε στο Κογκρέσο να αξιολογήσει τις ευπάθειες των φαρμακευτικών προϊόντων της Αμερικής. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ο Τζάκσον αγόρασε το εργοστάσιο αμοξικιλλίνης, ανέφερε την εθνική ασφάλεια και την ανάγκη διασφάλισης σταθερής προμήθειας αντιβιοτικών ως σημαντικό λόγο για την αγορά.

Ωστόσο, η πρόοδος στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων στην Αμερική είναι αργή. Στα τέλη Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες «θα πρέπει» να παράγουν φάρμακα στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσουν ένα «δασμολογικό τείχος».

Ένας βασικός στόχος πίσω από τις απειλές του Τραμπ για φαρμακευτικούς δασμούς είναι η «εγχώρια» παραγωγή φαρμάκων. Μια αμερικανική μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ εισάγουν το 72% των βασικών φαρμάκων τους.

Ωστόσο, οι ειδικοί δήλωσαν ότι οι δασμοί είναι απίθανο να επιτύχουν αυτόν τον στόχο για τα γενόσημα φάρμακα, τα οποία έχουν γίνει εμπορεύματα, με την τιμή να αποτελεί τον κύριο παράγοντα διαφοροποίησης. Αντίθετα, τα λεγόμενα επώνυμα φάρμακα προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ως εκ τούτου απαιτούν υψηλότερες τιμές και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

Αντίθετα, οι δασμοί όχι μόνο θα αυξήσουν το ιατρικό κόστος για τους ασθενείς, αλλά θα μπορούσαν επίσης να επιδεινώσουν τις συνεχιζόμενες ελλείψεις φαρμάκων, ωθώντας τους κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων εκτός της αμερικανικής αγοράς. Ακόμα κι αν είναι πρόθυμοι να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις παραγωγής φαρμάκων στις ΗΠΑ, η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Εξάρτηση από την Κίνα

Η κυριαρχία της Κίνας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Επί δεκαετίες, η επιδίωξη χαμηλότερου κόστους παραγωγής έχει ωθήσει τις φαρμακοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή από τις δυτικές χώρες σε μέρη όπως η Κίνα και η Ινδία. Έτσι, η Κίνα διαδραματίζει πλέον έναν τεράστιο ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων για τη σημαντική παραγωγή κρίσιμων χημικών ενώσεων, που ονομάζονται βασικά αρχικά υλικά ή KSM, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή δραστικών συστατικών, που ονομάζονται ενεργά φαρμακευτικά συστατικά ή API.

Η Κίνα και η Ινδία κυριαρχούν στην παγκόσμια παραγωγική ικανότητα για δραστικές ουσίες (API). Μαζί, αντιπροσωπεύουν το 82%.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν επίσης επωφεληθεί από τα πολιτικά κίνητρα και τις επιδοτήσεις του Πεκίνου για τον φαρμακευτικό τομέα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση βιομηχανικών συστάδων στη χώρα, δήλωσε ο Qingpeng Zhang, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή LKS του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

«Αυτές οι βιομηχανικές ομάδες, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα... τελικά κατέστησαν την Κίνα ιδανική τοποθεσία για την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων και δραστικών ουσιών (API) σε ένα περιβάλλον ελεύθερου εμπορίου», είπε.

Εκτός από το χαμηλότερο κόστος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής φαρμάκων συνέβαλαν επίσης στην άνοδο της Κίνας σε αυτόν τον τομέα, καθώς οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συχνά αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, σύμφωνα με τον Ronald Piervincenzi, Διευθύνοντα Σύμβουλο της USP. Ακόμη και η Ινδία, ο κορυφαίος προμηθευτής γενόσημων φαρμάκων στον κόσμο, βασίζεται στην Κίνα για δραστικές ουσίες (API) και για άλλα βασικά συστατικά. Στην πραγματικότητα, το 70% των εισαγωγών δραστικών ουσιών (API) της Ινδίας προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με έκθεση του 2023 που ανατέθηκε από την ινδική κυβέρνηση.

Αυξήσεις στις τιμές

Ενώ ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που πιέζει για την μετεγκατάσταση της παραγωγής φαρμάκων, είναι ο πρώτος που το επιχειρεί μέσω της απειλής σαρωτικών δασμών. Ορισμένες εταιρείες έχουν ακολουθήσει την πολιτική.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι δασμοί στα φαρμακευτικά προϊόντα τελικά θα επιβαρύνουν τους ασθενείς, διευρύνοντας τις ανισότητες στον τομέα της υγείας σε ένα ήδη πιεσμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Επειδή τα γενόσημα είναι έως και 85% φθηνότερα από τα επώνυμα φάρμακα, οι ασθενείς με χαμηλό εισόδημα και όσοι δεν έχουν ασφάλιση υγείας βασίζονται σε αυτά δυσανάλογα.

Μια μελέτη του Απριλίου που ανατέθηκε από την κύρια αμερικανική φαρμακευτική ομάδα λόμπι, την Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, αποκάλυψε ότι ένας δασμός 25% θα αυξήσει το κόστος των εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων κατά 50,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, προκαλώντας αύξηση των τιμών κατά 12,9% εάν μετακυλιστεί στους καταναλωτές.

Η ING διαπίστωσε επίσης ότι ένας δασμός 25% σε ένα κοινό γενόσημο φάρμακο για τον καρκίνο θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή του έως και 10.000 δολάρια για μια συνταγή 24 εβδομάδων.

Αντί να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος της μετεγκατάστασης της παραγωγής, οι ειδικοί δήλωσαν ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να ωθήσουν τους κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων να εγκαταλείψουν εντελώς την αγορά των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.