Ως ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας, οι Πάπες έχουν καθήκον να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής τους, είτε πρόκειται για αιρετικούς, είτε για επιδημίες, είτε για εισβολές. Το 2025, ο Πάπας Λέων έχει αναγάγει τον περιορισμό των κινδύνων από την «ανεξέλεγκτη» τεχνητή νοημοσύνη αποστολή του.

Στην πρώτη επίσημη ομιλία του προς τους καρδιναλίους, προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης για την «ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την εργασία».

Δύο ημέρες αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήρε τις «τεράστιες δυνατότητες» της τεχνολογίας, προειδοποιώντας όμως ότι απαιτεί ευθύνη «για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό όλων».

Ακριβώς όπως ο συνονόματός του, ο Πάπας του 19ου αιώνα, Λέων ΙΓ, ο οποίος προώθησε τα δικαιώματα των εργατών κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, ο σημερινός Πάπας εμφανίζεται ως θεματοφύλακας του κοινωνικού ιστού απέναντι στις ανεξέλεγκτες σύγχρονες τεχνολογίες.

Το παπικό όνομα που επέλεξε ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβόστ «δεν είναι τυχαίο», δήλωσε εκπρόσωπος του Βατικανού τη νύχτα που ολοκληρώθηκε το κονκλάβιο.

«Η εκκλησία μας ζητά να κοιτάξουμε στους ουρανούς αλλά και να περπατήσουμε στη γη σύμφωνα με τους καιρούς», ανέφερε στο Politico ο Πάολο Μπενάντι, ένας μοναχός και σύμβουλος του Βατικανού για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο στο να προσφέρει η εκκλησία τεχνογνωσία σε έναν τόσο φουτουριστικό τομέα.

«Το Βατικανό θέλει να αποφύγει κάποιες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη που θα ήταν επιζήμιες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οι οποίες πιθανότατα θα επηρέαζαν δυσανάλογα τους εργαζόμενους με χαμηλότερη εξειδίκευση», επισήμανε η Μαρία Σαβόνα, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης και στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ και ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ηθικολόγοι, φιλόσοφοι αλλά και μεγιστάνες της τεχνολογίας έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι εταιρείες που δημιουργούν τεχνητή νοημοσύνη. Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της X και προγραμματιστής του AI bot Grok, Ίλον Μασκ προειδοποίησε για τους κινδύνους της αλόγιστης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, παρομοιάζοντάς την με τη δημιουργία «ενός ψηφιακού Θεού».

Οι εργασίες για τη χάραξη μιας θέσης στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης για την Αγία Έδρα ξεκίνησαν με τον προκάτοχο του Λέοντα.

Το 2020, ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος συγκέντρωσε θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες μαζί με εταιρείες τεχνολογίας, όπως η IBM και η Cisco, για να υπογράψουν το κάλεσμα της Ρώμης για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, μια δέσμευση για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι υπεύθυνες και κοινωνικά επωφελείς.

Τον Ιανουάριο, το Βατικανό εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιούσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει την ανθρωπότητα να γίνει «σκλαβωμένη στο ίδιο της το έργο».

Ως ο πρώτος Πάπας που κατάγεται από τις ΗΠΑ - τη χώρα της Silicon Valley και την πατρίδα της τεχνολογικής επανάστασης - και απόφοιτος μαθηματικών, ο Πάπας Λέων έχει όλα τα προσόντα για να κινήσει τα νήματα.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ καταργεί τους κανόνες ασφαλείας που θέσπισε ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν και επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και την εταιρεία OpenAI, με μισό τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ακόμα και η ΕΕ, ιστορικά πρωτοπόρος στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, τροποποιεί τη στάση της για να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα - ανοίγοντας την πόρτα σε «στοχευμένες βελτιώσεις» της νομοθεσίας της για την τεχνητή νοημοσύνη και διπλασιάζοντας την ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος. Σε μια σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στο Παρίσι τον Φεβρουάριο, οι παγκόσμιοι ηγέτες μίλησαν περισσότερο για τη σύναψη συμφωνιών παρά για την ανέγερση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

Για τον Μπενάντι, ο ρόλος της εκκλησίας μπορεί να κινητοποιήσει τους ηγέτες, ιδίως των καθολικών χωρών, «να δημιουργήσουν μια τεχνητή νοημοσύνη που θα νοιάζεται για τον άνθρωπο και θα είναι ευθυγραμμισμένη με την κοινωνική δικαιοσύνη».

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του Πάπα με την ηγέτιδα της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται για «μια ηθική και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης».

Πέρυσι, μετά από πρόσκληση της Μελόνι και ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησε στους ηγέτες της G7 για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το ενδιαφέρον του Βατικανού για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι παράξενο», δήλωσε η Σαβόνα. «Ο Φραγκίσκος έδειξε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι ένα σύγχρονο ζήτημα. Η αποστολή της εκκλησίας είναι να είναι πιστή στις βασικές αρχές, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στον κόσμο», σημείωσε.

Το Βατικανό θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δίκτυό του σε όλο τον Παγκόσμιο Νότο για να «πυροδοτήσει μια πιο δημοκρατική πρόσβαση» στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια των τεχνολογικών κολοσσών και των πλουσιότερων χωρών, - και να συμβάλει στην πίεση για μια παγκόσμια ρύθμισης, δήλωσε η Σαβόνα. «Αυτό θα ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο», τόνισε.

Ο ποντίφικας γνωρίζει ότι η εκκλησία «μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουμε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, κατευθύνοντάς τον προς τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και να μας δείξει πώς η τεχνική καινοτομία μπορεί να υποστηρίξει την κοινωνική φροντίδα», σημείωσε η καθηγήτρια.

Ο ίδιος ο Πάπας Λέων δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη μάστιγα του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη της παποσύνης του, ένα βίντεο στο YouTube υποτίθεται ότι τον έδειχνε να επαινεί τον πρόεδρο της Μπουρκίνα Φάσο για την αντιπαραβολή του πλούτου του Βατικανού με τη φτώχεια στην Αφρική.

Το Βατικανό επισήμανε ότι το βίντεο ήταν deepfake.

Πάντως, όπως επισημαίνει το Politico, η επιστήμη και το Βατικανό δεν ήταν πάντα καλοί «συνοδοιπόροι».

Το 1600, καταδίκασαν τον αστρονόμο Γαλιλαίο Γαλιλέι για αίρεση επειδή δήλωσε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο.

Αλλά η σύγκρουση μεταξύ πίστης και τεχνολογίας «είναι μια πολύ σύγχρονη έννοια», σύμφωνα με τον Μπενάντι, ο οποίος τονίζει πως πολλοί επιστήμονες στην ιστορία ήταν πιστοί.

Το αν ο Πάπας Λέων μπορεί να φέρει αποτελέσματα, αυτό θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να επηρεάζει τους άλλους. «Το Βατικανό έχει πολύ ισχυρή ηθική πειθώ. Έχει μια πολύ έγκυρη φωνή», εκτιμά η Σαβόνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.