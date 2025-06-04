Η Δανία «απαρνείται» τη λιτότητα υπό την απειλή της Ρωσίας

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια για να ενισχύσει την άμυνά της και να αντιμετωπίσει την απειλή που εγείρει η Ρωσία τόνισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν την Τρίτη, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμη να εγκαταλείψει την παραδοσιακά φειδωλή δημοσιονομική στάση της χώρας της όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Την τελευταία φορά διαδραματίσαμε ηγετικό ρόλο στους ''τέσσερις της λιτότητας''. Την επόμενη φορά θα έχουμε ηγετικό ρόλο σε άλλη ομάδα», δήλωσε η Φρέντερικσεν την Τρίτη, αναφερόμενη στη λεγόμενη «συμμαχία της λιτότητας» που αποτελούν η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Ολλανδία.

«Ως Δανοί, θα είμαστε πάντα σκληροί στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό», πρόσθεσε η Φρέντερικσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εν όψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Δανία.

«Αλλά το να είμαστε μέρος της ομάδας λιτότητας δεν αποτελεί πλέον την ενδεδειγμένη θέση για εμάς», σημείωσε.

Η Φρέντερικσεν υποστήριξε ότι η ΕΕ χρειάζεται κεφάλαια για να ενισχύσει την άμυνά της εν μέσω του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

«Για μένα, το πιο σημαντικό είναι να επανεξοπλίσουμε την Ευρώπη», δήλωσε η Φρέντερικσεν. «Αυτή είναι η αφετηρία μου και η επωδός μου σε όλες τις συζητήσεις, γιατί αν η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της και να αμυνθεί, τότε το παιχνίδι κάποια στιγμή τελειώνει».

Η Ευρώπη, πρόσθεσε, «ξεμένει από χρόνο της λόγω της συμπεριφοράς της Ρωσίας» και χρειάζεται να υιοθετήσει «ένα νέο προφίλ στον προϋπολογισμό».

Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της -το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο- για την περίοδο 2028 - 2034 πρόκειται να ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι. Η στάση που θα κρατήσει η Δανία θα είναι καθοριστική, καθώς η χώρα θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου τον Ιούλιο.

Η Φρέντερικσεν έδωσε τα πρώτα δείγματα για τη δημοσιονομική στροφή 180 μοιρών της Δανίας ήδη από τον Δεκέμβριο, όταν είχε δηλώσει ότι η Κοπεγχάγη εξετάζει το ενδεχόμενη έκδοσης ευρωπαϊκού κοινού χρέους -ένα θέμα που παραδοσιακά αποτελούσε ταμπού για τη σκανδιναβική χώρα- με «νέα ματιά».

Στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία της προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας περισσότερες επενδύσεις και υποστηρίζοντας ότι η κρατική βοήθεια μπορεί να είναι απαραίτητη για την αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Τον Μάρτιο, Δανοί αξιωματούχοι παρευρέθηκαν επίσης σε μια μυστική συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων των υπουργείων Οικονομικών από τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να εξετάσουν την ιδέα δημιουργίας μιας υπερεθνικής τράπεζας που θα έχει σκοπό την κοινή αγορά όπλων και τη μείωση του κόστους των αμυντικών προμηθειών, σύμφωνα με αξιωματούχους με γνώση του θέματος.



