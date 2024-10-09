Ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν έχει μια μακρά και περίπλοκη σχέση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου - μια σχέση που έχει λάβει μια ιδιαίτερα έντονη τροπή τον τελευταίο χρόνο, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όπως τεκμηριώνεται στο βιβλίο «War» του δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, δημοσιεύοντας αποσπάσματα από το βιβλίο το οποίο βασίζεται σε πηγές που διατηρούν την ανωνυμία τους, ο Τζο Μπάιντεν είναι απογοητευμένος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα και το Ισραήλ βομβάρδισε τον θύλακα, σκοτώνοντας περισσότερα από 40.000 άτομα και εκτοπίζοντας τους περισσότερους από τους περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους εκεί.

Δημοσίως, ο Μπάιντεν έχει εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή του στο Ισραήλ. Έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αν και κατά καιρούς έχει εκφράσει κάποια απογοήτευση για τον κ. Νετανιάχου. Ιδιωτικά, όμως ο Τζο Μπάιντεν έχει αντιδράσει έντονα και έχει εκνευριστεί με τις κινήσεις του Ισραήλ.

Οι δυο ηγέτες μάλιστα, έχουν καιρό να μιλήσουν. Η τελευταία φορά ήταν στις 21 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Πληροφορίες του Axios θέλουν τους δυο τους να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία τις επόμενες ώρες σήμερα προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, στο βιβλίο ο δημοσιογράφος περιγράφει ένα ακόμα περιστατικό μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Μπενιαμίν Νετανιάχου που συνέβη τον περασμένο Απρίλιο. Συγκεκριμένα, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους ο Μπάιντεν αμφισβήτησε τη στάση του Νετανιάχου όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα ρωτώντας τον, «Ποια είναι η στρατηγική σου, φίλε;»

Όταν ο Νετανιάχου επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός έπρεπε να πιέσει βαθύτερα στη νότια Γάζα και να εισβάλει στη νότια πόλη της Ράφα, ένα βασικό συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο, ο πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Νετανιάχου, «Μπίμπι» αντέδρασε αρνητικά απορρίπτοντας κάτι τέτοιο.

«Μπίμπι, δεν έχεις στρατηγική», του απάντησε ο Μπάιντεν, σύμφωνα με τον Γούντγουορντ.

Τον περασμένο Μάιο, ο Τζο Μπάιντεν σταμάτησε την αποστολή 3.500 βομβών προς το Ισραήλ καθώς ανησυχούσε ότι θα χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση στη Ράφα και θα προκαλέσουν υπερβολικές απώλειες αμάχων. Αφού ο Νετανιάχου εισέβαλλε τελικά στη Ράφα ο Μπάιντεν είπε στους συμβούλους ότι ο Νετανιάχου ήταν ψεύτης, χρησιμοποιώντας χυδαίους χαρακτηρισμούς, και πρόσθεσε ότι «18 στους 19 ανθρώπους που εργάζονται γι 'αυτόν» ήταν επίσης ψεύτες.

Επίσης, αμφισβήτησε τα κίνητρα του Νετανιάχου, λέγοντας ότι «δεν δίνει δεκάρα» για τη Χαμάς, αλλά δίνει δεκάρα «μόνο για τον εαυτό του», αν και χρησιμοποίησε έναν πιο γήινο όρο από το «κατάρα».

Ο Μπάιντεν έχει επίσης κατά καιρούς εκνευριστεί και σε απευθείας συνομιλίες που έχει με τον Νετανιάχο, αφού η σχέση τους έχει αρχίσει να ξεθωριάζει εδώ και καιρό.

«Μπίμπι, τι στο διάολο;» φώναξε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου τον περασμένο Ιούλιο, περιγράφει το βιβλίο, μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε έναν ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ, τον Φουάντ Σουκρ, και αρκετούς πολίτες σε αεροπορική επιδρομή κοντά στη Βηρυτό και όταν μια ισραηλινή βόμβα σκότωσε τον Ισμαήλ Χανίγια, τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, κατά τη διάρκεια επίσκεψη στο Ιράν.

«Ξέρεις ότι η αντίληψη για το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο είναι όλο και περισσότερο ότι είσαι ένα κράτος απατεώνας, ένας απατεώνας ηθοποιός», του είπε ο Μπάιντεν, αναφέρει το βιβλίο.

«Είναι Ο Χανίγια», απάντησε Νετανιάχου, σύμφωνα με το βιβλίο, «ένας από τους κορυφαίους τρομοκράτες. Ένας τρομερός τύπος. Είδαμε μια ευκαιρία και την εκμεταλλευτήκαμε».

Καθώς οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχουν καταρρεύσει, ο πόλεμος συμπλήρωσε ένα χρόνο και οι συγκρούσεις με άλλες ιρανικές ομάδες όπως η Χεζμπολάχ έχουν κλιμακωθεί, απειλώντας να σύρουν το Ιράν απευθείας στη σύγκρουση. Τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Νετανιάχου αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που δεν μοιάζει με αυτήν που είχαν αντιμετωπίσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Τον περασμένο Απρίλιο, το Ισραήλ πραγματοποίησε ένα χτύπημα στη Συρία που σκότωσε έναν ανώτατο στρατηγό στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και το Ιράν απάντησε με 300 περίπου βαλλιστικούς πυραύλους, ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους βοήθησαν στην αναχαίτιση των περισσότερων βλημάτων και, όπως ανέφεραν προηγουμένως οι New York Times, ο Μπάιντεν προέτρεψε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει, λέγοντάς του «να μην κάνει τίποτα» και «να κερδίσει». Αλλά το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα περιορισμένο, βαθμονομημένο χτύπημα κατά του Ιράν ως απάντηση, και ο Μπάιντεν είπε στους συμβούλους του ότι είχε προβλέψει το ίδιο.

«Ξέρω ότι θα κάνει κάτι, αλλά ο τρόπος που το περιορίζω είναι να του λέω να μην κάνει τίποτα», είπε, ο Μπαίντεν.

Αυτή τη φορά, ο Τζο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ να μη χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, λέγοντας ότι οποιαδήποτε απάντηση πρέπει να είναι «ανάλογη». Αλλά με βάση το πρόσφατο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να μην περιμένει ότι ο Νετανιάχου θα ακολουθήσει τις συμβουλές της Ουάσιγκτον.

