Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα σε περιοχή της περιφέρειας Μπριάνσκ στη δυτική Ρωσία ύστερα από εκρήξεις, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ συνορεύει με τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και την περιφέρεια Κουρσκ, όπου η Μόσχα πολεμάει για να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις που επιτέθηκαν εκεί τον Αύγουστο.

Νωρίτερα ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 47 ουκρανικά drones, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ.

"Στη διάρκεια της νύχτας οι απόπειρες του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά περιοχών στη ρωσική επικράτεια εμποδίστηκαν", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

"Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 47 ουκρανικά drones", τα 24 εκ των οποίων πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πέντε drones καταρρίφθηκαν επίσης πάνω από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ και 2 πάνω από αυτήν του Κουρσκ, οι οποίες βρίσκονται επίσης στα σύνορα με την Ουκρανία.

Δύο καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένα στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, και άλλα 13 πάνω από τη Θάλασσα του Αζόφ, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία ανακοινώνει σχεδόν καθημερινά την κατάρριψη ουκρανικών drones που εξαπολύθηκαν κατά της επικράτειάς της.

Το Κίεβο δηλώνει ότι πραγματοποιεί τα πλήγματα αυτά, τα οποία έχουν συχνά στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε απάντηση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία για πάνω από δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

