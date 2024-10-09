Ο Ζελένσκι αναμένεται στο Ντουμπρόβνικ για τη σύνοδο κορυφής Ουκρανίας - Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται σήμερα στην Κροατία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής Ουκρανίας - Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία έχει στόχο να δείξει «την υποστήριξη της περιοχής προς τον ουκρανικό λαό» και να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στα στρατεύματα που αντιμετωπίζουν την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο.

Στη σύνοδο κορυφής του Ντουμπρόβνικ, στην οποία την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί ή υπουργοί Εξωτερικών 12 χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία).

Νέες στρατιωτικές συνεργασίες αναμένεται να ανακοινωθούν κατά τη σύνοδο αυτή.

Ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα επιδείξει «αλληλεγγύη με την Ουκρανία, περιλαμβανομένου του στρατιωτικού τομέα».

Αναμένεται να υπογραφεί κυρίως μια συμφωνία μακροπρόθεσμης συνεργασίας ανάμεσα στην Κροατία και την Ουκρανία, η οποία πιθανολογείται ότι θα βασιστεί στην κροατική εμπειρία σε ό,τι αφορά την άρση ναρκοπεδίων μετά τον πόλεμο στα χρόνια του 1990 και τη νομική αντιμετώπιση των εγκλημάτων πολέμου.

Τα δύο τελευταία χρόνια, η Κροατία έστειλε στην Ουκρανία βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στρατιωτική, πρόσθεσε ο Πλένκοβιτς, ο οποίος έχει μεταβεί τρεις φορές στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο 2022.

«Περιμένουμε η περιοχή να εκδηλώσει ενωμένη την υποστήριξή της στην Ουκρανία», εξήγησε προχθές, Δευτέρα, ο κροάτης υπουργός Εξωτερικών Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν.

Η μετάβαση του Ζελένσκι στην Κροατία, την οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά, πραγματοποιείται σε μια δύσκολη στιγμή για την Ουκρανία, οι δυνάμεις της οποίας οπισθοχωρούν στο ανατολικό μέτωπο, καθώς αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε άνδρες και όπλα. Ο ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος ζητάει σε κάθε ταξίδι του περισσότερη βοήθεια εναντίον της Ρωσίας, εξέφρασε πρόσφατα τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Δυτικοί «καθυστερούν» τις παραδόσεις πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη χώρα του.

Η βοήθεια προς την Ουκρανία είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στην Κροατία: μολονότι ο συντηρητικός πρωθυπουργός Πλένκοβιτς έχει καταστήσει τη βοήθεια αυτή σημαντικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής του, ο πρόεδρος, ο Ζόραν Μιλάνοβιτς (λαϊκιστική αριστερά) αρνήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου να υποστηρίξει την πρόταση της κυβέρνησης να σταλούν κροάτες αξιωματικοί για να εκπαιδεύσουν τους ουκρανούς στρατιώτες στο πλαίσιο μιας αποστολής του ΝΑΤΟ.

Ο Μιλάνοβιτς, ο ρόλος του οποίου είναι κυρίως εθιμοτυπικός, ωστόσο παραμένει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, εξήγησε ότι δεν θα επιτρέψει στους κροάτες στρατιώτες «να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που ωθούν την Κροατία στον πόλεμο».

Μετά το Ντουμπρόβνικ, ο Ζελένσκι αναμένεται το Σάββατο στη Γερμανία, για να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο κορυφής για την άμυνα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως θα παρουσιάσει σ' αυτή τη συνάντηση «σαφή και συγκεκριμένα μέτρα για ένα δίκαιο τέλος του πολέμου», διαβεβαιώνοντας ότι τη Ρωσία μπορεί να σταματήσουν «η αποφασιστικότητα των εταίρων και η ενίσχυση της Ουκρανίας».

Η σύνοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί σε μια στιγμή κρίσιμη για την Ουκρανία, καθώς οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν το Νοέμβριο, μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση, σε περίπτωση νίκης του Ντόναλντ Τραμπ, την αμερικανική υποστήριξη, που είναι πρωταρχικής σημασίας για το Κίεβο. Όμως ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση, ματαίωσε το ταξίδι του στη Γερμανία λόγω του κυκλώνα Μίλτον που αναμένεται ότι θα πλήξει τη Φλόριντα στη διάρκεια της ερχόμενης νύκτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

