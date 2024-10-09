Αν η Κάμαλα Χάρις κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές, είναι βέβαιο ότι η μπύρα θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε η ίδια σε χιουμοριστική εκπομπή χθες, Τρίτη, το βράδυ, ενώ μοιραζόταν μια μπύρα με τον διάσημο παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών άνοιξε ένα κουτί Miller High life, μια διάσημη αμερικανική lager, στο στούντιο που γυριζόταν η εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, κάτι το οποίο δεν θα έκανε ποτέ κάποιος από τους δύο τελευταίους προέδρους, καθώς οι Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν δεν πίνουν.

Kamala Harris cracks open a beer with Stephen Colbert in this preview clip from her visit to The Late Show tonight. #MillerHighLife #KamalaHarris #HarrisWalz2024 pic.twitter.com/BhJsBvfCKY — LateNighter (@latenightercom) October 9, 2024

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε στο κοινό ότι οι σεναριογράφοι της σειράς είχαν ελέγξει εκ των προτέρων τι έπρεπε να σερβίρουν «γιατί δεν μπορείς να προσφέρεις έτσι απλά ένα ποτό στην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παίρνοντας το κουτάκι της μπύρας, η Χάρις αποκάλυψε ότι πρόσφατα είχε πιει αλκοόλ με τον σύζυγό της Νταγκ Έμχοφ.

«Εντάξει, η τελευταία φορά που ήπια μια μπύρα ήταν σε έναν αγώνα μπέιζμπολ με τον Νταγκ», είπε, τσουγκρίζοντας.

Η εμφάνισή της στην εκπομπή ήταν μέρος εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της οποίας η Χάρις εμφανίστηκε και στην εκπομπή The View και παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στον Χάουαρντ Στερν στο ραδιοφωνικό δίκτυο SiriusXM.

Όπως και σε αυτές τις εκπομπές, έτσι και στο The Late Show with Stephen Colbert το κλίμα ήταν εγκάρδιο και δεν προέκυψαν ερωτήσεις σε βάθος.

Αυτή η σατιρική εκπομπή συχνά χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποια στιγμή στη διάρκειά της αναφέρθηκε το όνομα του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της και η Χάρις έσπευσε να απαντήσει: «Ξέρετε, όταν έχεις χάσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, όταν έχεις χάσει επιχειρήσεις, όταν έχασες εργοστάσια αυτοκινήτων, έχασες εκλογές, τι σε κάνει αυτό; Χαμένο».

«Αυτό συμβαίνει όταν πίνω μπύρα», αστειεύτηκε στη συνέχεια η υποψήφια πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

