Οι αντιμαχόμενες πλευρές στην Υεμένη αναγγέλλουν ανταλλαγή πτωμάτων

Οι αντάρτες Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως κατέληξαν σε συμφωνία για την ανάσυρση και την ανταλλαγή λειψάνων πεσόντων στον πόλεμο, στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας τους για την ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων.

Τα μέρη, σε πόλεμο από το 2014, ανακοίνωσαν προχθές Τρίτη πως σύναψαν συμφωνία για την ανταλλαγή σχεδόν 3.000 αιχμαλώτων πολέμου, έπειτα από ημέρες διαπραγματεύσεων στο σουλτανάτο του Ομάν.

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα (...) υπογράφτηκε (...) από όλα τα μέρη, υπό την αιγίδα (...) των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου», ανέφερε ο Αμπντελκαντέρ αλ Μουρτάντα, στέλεχος της αντιπροσωπείας των Χούθι αρμόδιος για τους αιχμαλώτους, μέσω X.

تم اليوم التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق من قبل كل الأطراف برعاية وإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسوف يتبعه تشكيل لجان ميدانية

وهو ما سيسهم إن شاءالله في كشف مصير ألآف المفقودين من الطرفين. pic.twitter.com/wPwGUzWkWB — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) December 24, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο η πρωτοβουλία θα επιτρέψει να «αποκαλυφθεί η τύχη χιλιάδων εξαφανισθέντων και στις δυο πλευρές».

Ο Ματζίντ Φαντάχιλ, μέλος της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στην οποία ανατέθηκε η διαπραγμάτευση για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η συγκεκριμένη πτυχή θα αποτελέσει «παράρτημα» της συμφωνίας ανταλλαγής κι επιβεβαίωσε πως υπογράφτηκε χθες το πρωί.

Η εμφύλια σύρραξη γενικεύτηκε στην Υεμένη το 2014, όταν οι αντάρτες κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σανάα. Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2022, συνεχίζει να τηρείται, μολονότι επισήμως ουδέποτε συμφωνήθηκε η παράτασή της.

Τα μέρη δεν ξεκαθάρισαν προχθές πότε θα γίνει η ανταλλαγή αιχμαλώτων· ωστόσο, αν η συμφωνία αυτή εφαρμοστεί, θα είναι η μεγαλύτερη από το 2014.

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, ο Χανς Γκρούντμπεργκ, εξήρε τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «σημαντικό και θετικό μέτρο το οποίο, ελπίζουμε, θα ανακουφίσει τα δεινά των αιχμαλώτων και των οικογενειών τους σε όλη την Υεμένη».

Προειδοποίησε πάντως σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ ότι «η αποτελεσματική εφαρμογή της θα απαιτήσει τη δέσμευση και τη διαρκή συνεργασία των πλευρών, συντονισμένη περιφερειακή υποστήριξη και συνεχείς προσπάθειες για να οικοδομήσουμε πάνω στην πρόοδο αυτή ενόψει νέων απελευθερώσεων».

Η Υεμένη παραμένει κομμένη στα δύο, με το βόρειο τμήμα της να ελέγχεται από τους Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, που κυρίευσε την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βορρά το 2014, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία συσπειρώνει ετερόκλιτες δυνάμεις κι έχει μεταφέρει προσωρινά την έδρα της στην Άντεν, στον νότο.

Ο πόλεμος αυτός βύθισε τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου σ’ αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

