Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη Νότια Καλιφόρνια την Τετάρτη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ οι αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να μην κυκλοφορούν στους δρόμους και τους κατοίκους που ζουν στις πλαγιές που έχουν πληγεί από τις τελευταίες πυρκαγιές να εκκενώσουν την περιοχή.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις κομητείες Λος Άντζελες , Όραντζ, Ρίβερσαϊντ, Σαν Μπερναρντίνο, Σαν Ντιέγκο και Σάστα, καθώς καταιγίδες πλήττουν περιοχές της πολιτείας με έντονες βροχοπτώσεις, μεταδίδει το ABCnews.

Οι νεροποντές, με ύψος βροχής 2,54 εκατοστά ή περισσότερο την ώρα σε ορισμένες περιοχές, προκλήθηκαν από το «ατμοσφαιρικό ποτάμι», ένα τεράστιο αερομεταφερόμενο ρεύμα πυκνής υγρασίας που απορροφήθηκε από τον Ειρηνικό και σάρωσε την ενδοχώρα πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.

Η καταιγίδα της παραμονής των Χριστουγέννων αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που η περιοχή ειναι πολυσύχναστη λόγω των γιορτών, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Οι «απειλητικές για τη ζωή» καταιγίδες αναμενόταν να συνεχιστούν μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων στη Νότια Καλιφόρνια, «όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εκτεταμένες πλημμύρες», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Μια προειδοποίηση για τις επικίνδυνες πλημμύρες εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της κομητείας του Λος Άντζελες έως τις 6 μ.μ., προτρέποντας τους οδηγούς: «Μην επιχειρήσετε να μετακινηθείται οδικώς, εκτός εάν εγκαταλείπετε μια περιοχή η οποια πλήττεται από πλημμύρες ή βρίσκεται υπό εντολή εκκένωσης».

Οι δημοτικές αρχές του Λος Άντζελες κάλεσαν τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης που εκδόθηκαν για περίπου 130 σπίτια που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα σε κατολισθήσεις λάσπης και ροές συντριμμιών σε περιοχές όπου οι πυρκαγιές του περασμένου έτους κατέστρεψαν την κοινότητα Pacific Palisades.

Οι έντονες βροχοπτώσεις της Τετάρτης συνοδεύτηκαν από θυελλώδεις ανέμους που, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, είναι πιθανό να ανατρέψουν δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια. Στα ανώτερα υψόμετρα των βουνών Σιέρα, η καταιγίδα αναμενόταν να φέρει πυκνό χιόνι.

Ο μετεωρολόγος του NWS, Άριελ Κόεν, δήλωσε ότι είχαν πέσει 4 έως 8 ίντσες βροχής σε ορισμένες περιοχές των προποδών έως τις 9 π.μ., και η Los Angeles City News Service ανέφερε πολυάριθμες κατολισθήσεις στα βουνά. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για περισσότερα από 30,48 εκατοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές χαμηλότερου ορεινού εδάφους μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Οι μετεωρολόγοι εξέδωσαν ακόμη και μια σπάνια προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο για ένα μικρό τμήμα της ανατολικοκεντρικής κομητείας του Λος Άντζελες λόγω έντονης καταιγίδας πάνω από την κοινότητα της Αλάμπρα.

