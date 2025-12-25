Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε μήνυμα στις 18 Δεκεμβρίου στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για την Πρωτοχρονιά, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το βορειοκορεατικό κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Το έτος 2025 είχε «ιδιαίτερη σημασία» για τη σχέση μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ, ανέφερε ο Πούτιν στο μήνυμα προς τον Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Το μήνυμα ανέφερε ότι η «ηρωική» συμμετοχή των Βορειοκορεατών στρατιωτών στον πόλεμο στην περιοχή Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας «απέδειξε ξεκάθαρα την αήττητη φιλία» μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το KCNA.

Πηγή: skai.gr

