Οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τον πόλεμο στο Ιράν

Οι Αμερικανοί γίνονται ολοένα και πιο επικριτικοί απέναντι στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με αρκετές δημοσκοπήσεις, καθώς οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν υψηλές και οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, σημειώνει το Politico.

Εξήντα ένα τοις εκατό των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση του Pew Research Center δήλωσαν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διαχειρίζεται τη σύγκρουση, την οποία ξεκίνησε σε συντονισμό με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στα τέλη Φεβρουαρίου. Μια ξεχωριστή δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Quinnipiac έδειξε ότι το 42% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων πιστεύει πως ο πόλεμος θα κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή, ενώ μόλις το 35% θεωρεί ότι θα τον κάνει ασφαλέστερο.

Οι δημοσκοπήσεις δημοσιεύονται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε σήμα για περιορισμό ορισμένων πτυχών της επιχείρησης κατά της Τεχεράνης. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε παύση «κάθε στρατιωτικού πλήγματος εναντίον ιρανικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών», λόγω «πολύ καλών και παραγωγικών συνομιλιών» μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί παραμένουν σε διαφωνία σχετικά με τις στρατιωτικές κινήσεις του προέδρου. Το 78% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε στο Pew ότι ο πόλεμος εξελίσσεται κάπως ή πολύ καλά, σε σύγκριση με το 29% των Δημοκρατικών.

«Από την αρχή, ο πρόεδρος Τραμπ και το υπουργείο Πολέμου εκτίμησαν ότι θα χρειάζονταν περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την επίτευξη αυτής της κρίσιμης αποστολής», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε ενημέρωση την Τετάρτη. «Είκοσι πέντε ημέρες μετά, ο ισχυρότερος στρατός που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και αποδίδει εξαιρετικά», σημείωσε.

Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, που αναβλήθηκε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχει επαναπρογραμματιστεί για τα μέσα Μαΐου, δήλωσε η Λέβιτ.

Ωστόσο, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν αυτή την εβδομάδα αισιοδοξία ότι η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της, το Πεντάγωνο προετοιμάζει την ανάπτυξη ακόμη 3.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.

Οι συγκρούσεις έχουν επίσης επηρεάσει το κόστος ζωής, ένα βασικό ζήτημα για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι τιμές της βενζίνης συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 45% των ενηλίκων στις ΗΠΑ σε δημοσκόπηση των AP-NORC που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη δήλωσε ότι ανησυχεί «εξαιρετικά» ή «πολύ» για το αν θα μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στο κόστος της βενζίνης τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι οι τιμές θα μειωθούν μόλις σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις, η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να ενισχύει την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία», δήλωσε η Λέβιτ την Τετάρτη. «Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό καθημερινά και θα δούμε τις τιμές στα καύσιμα να μειώνονται ξανά, όπως έχει ήδη συμβεί, χάρη σε αυτόν τον πρόεδρο», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

