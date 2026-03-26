Αστείρευτη είναι η φαντασία των κοινωνικών δικτύων όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς εμφανίστηκε το trailer υποτιθέμενης AI ταινίας, με τίτλο Iran War - The Movie!

the judi dench cameo fucking sent me 🤣😭 pic.twitter.com/J8cb7PQxMt March 24, 2026

Η διανομή ρόλων του ευφάνταστου δημιουργού είναι εκπληκτική όσο και ταιριαστή. Ο Λίαμ Νίσον υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ, η Τζούντι Ντεντς τον... Κιρ Στάρμερ, ο Ζακ Γαλιφιανάκης τον Τζέι Ντι Βανς. Στον ρόλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Πολ Τζιαμάτι, Αλί Χαμενεΐ είναι ο Ίαν ΜακΚέλεν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο Τζέικ Τζίλενγχαλ και τον Πιτ Χέγκσεθ παίζει ο Τζον Στάμος.

«Θέλω να δω αυτή την ταινία!» δηλώνουν ομόφωνα οι χρήστες των social media για την ψεύτικη υπερπαραγωγή, και με το δίκιο τους!

Πηγή: skai.gr

