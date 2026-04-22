Οι 8 γυναίκες που «λέει» ο Τραμπ ότι έσωσε από εκτέλεση στο Ιράν

Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει τελικά στην εκτέλεση οκτώ γυναικών διαδηλωτριών, μετά από παρέμβασή του την προηγούμενη ημέρα, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «πολύ καλά νέα».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως οι εκτελέσεις ακυρώθηκαν, με τέσσερις από τις γυναίκες να απελευθερώνονται άμεσα και τις υπόλοιπες τέσσερις να καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης ενός μήνα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές αρχές σεβάστηκαν το αίτημά του για αποτροπή των εκτελέσεων.

Η ανακοίνωση αυτή, ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει για δύο εβδομάδες την εκεχειρία με το Ιράν, ενώ Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν δύο μήνες.

Το δικαστικό σώμα του Ιράν διέψευσε ότι οι οκτώ γυναίκες διαδηλώτριες επρόκειτο να εκτελεστούν, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ, (Donald Trump) «παραπλανήθηκε για ακόμη μία φορά από ψευδείς ειδήσεις».

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, ορισμένες από τις γυναίκες έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που, ακόμη και αν επιβεβαιωθούν δεν επισύρουν θανατική ποινή.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός αμφισβητείται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία από τις γυναίκες, η Bita Hemmati, φέρεται να έχει καταδικαστεί σε θάνατο, κατηγορούμενη για συμμετοχή σε ομάδα που επιτέθηκε με αντικείμενα σε ιρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η υπόθεσή της αναδείχθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον αμερικανικό οργανισμό Human Rights Activists News Agency και το Abdorrahman Boroumand Center.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Hemmati και τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν για «συμμετοχή σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2026», με κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνθήματα διαμαρτυρίας, ρίψη αντικειμένων όπως μπουκάλια, τσιμεντόλιθους και εύφλεκτα υλικά από ταράτσες, καθώς και καταστροφή δημόσιας περιουσίας.

Ωστόσο, δύο από τις οκτώ γυναίκες — η Golnaz Naraghi, 37 ετών, και η Venus Hosseininejad, 28 ετών — έχουν αφεθεί ελεύθερες με εγγύηση από τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights.

Η Ιρανή Masih Alinejad, που ζει στις ΗΠΑ, δημοσιοποίησε τις υποθέσεις των οκτώ γυναικών, αναρτώντας τα ονόματα και τις φωτογραφίες τους, ενώ διευκρίνισε ποιες από αυτές φέρεται να έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

Πηγή: skai.gr

