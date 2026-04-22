Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ανέστειλε τις εκτελέσεις οκτώ γυναικών κατόπιν αιτήματός του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ισχυρίστηκε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει την εκτέλεση οκτώ γυναικών διαδηλωτριών, αποδίδοντας την επιτυχία αυτή στην άμεση έκκλησή του προς τους Ιρανούς ηγέτες, αν και η Τεχεράνη διέψευσε χθες τους ισχυρισμούς του ότι οι γυναίκες αυτές επρόκειτο να εκτελεστούν.

Ειδικότερα, ο Τραμπ γράφει στην ανάρτησή του: «Πολύ καλά νέα! Μόλις ενημερώθηκα ότι οι οκτώ γυναίκες διαδηλώτριες που επρόκειτο να εκτελεστούν απόψε στο Ιράν δεν θα σκοτωθούν τελικά. Τέσσερις θα αφεθούν άμεσα ελεύθερες, ενώ άλλες τέσσερις θα καταδικαστούν σε φυλάκιση ενός μήνα. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ιράν και οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εκτελέσεις».

Σημειώνεται όμως ότι οι ιρανικές αρχές έχουν αρνηθεί ότι ήταν έτοιμες να εκτελέσουν γυναίκες. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις ενισχύουν τις αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που αφορούν μεμονωμένες υποθέσεις στο πλαίσιο του ιρανικού δικαστικού συστήματος.

Το CNN σχολιάζει πως η δήλωση του Τραμπ έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων περιπτώσεων στις οποίες είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι είχαν επιβληθεί θανατικές ποινές στο Ιράν, οι οποίες αργότερα αμφισβητήθηκαν ή δεν επιβεβαιώθηκαν.

Πηγή: skai.gr

