Πεζεσκιάν: Το Ιράν καλωσορίζει τον διάλογο, υποκριτική η ρητορική του Τραμπ

Ανάρτηση για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έκανε στο X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως η Τεχεράνη «έχει καλωσορίσει τον διάλογο και τη συμφωνία και θα συνεχίσει να το πράττει».

Παράλληλα, ασκεί δρυμεία κριτική στην «υποκριτική ρητορική» του Τραμπ, μιλώντας για αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ επισημαίνει πως ο ιρανικός αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια στις διαπραγματεύσεις.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καλωσόρισε τον διάλογο και τη συμφωνία και συνεχίζει να το πράττει. Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για γνήσιες διαπραγματεύσεις. Ο κόσμος βλέπει την ατέρμονη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων».

The Islamic Republic of Iran has welcomed dialogue and agreement and continues to do so. Breach of commitments, blockade and threats are main obstacles to genuine negotiations. World sees your endless hypocritical rhetoric and contradiction between claims and actions. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 22, 2026

