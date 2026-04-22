Πεζεσκιάν: Το Ιράν καλωσορίζει τον διάλογο, υποκριτική η ρητορική του Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν κάνει λόγο για «ατέρμονη υποκριτική ρητορική» του Τραμπ, και ότι υπάρχει ξεκάθαρη αντίφαση μεταξύ των ισχυρισμών και των πράξεών του

Ανάρτηση για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έκανε στο X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως η Τεχεράνη «έχει καλωσορίσει τον διάλογο και τη συμφωνία και θα συνεχίσει να το πράττει».

Παράλληλα, ασκεί δρυμεία κριτική στην «υποκριτική ρητορική» του Τραμπ, μιλώντας για αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ επισημαίνει πως ο ιρανικός αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια στις διαπραγματεύσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καλωσόρισε τον διάλογο και τη συμφωνία και συνεχίζει να το πράττει. Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για γνήσιες διαπραγματεύσεις. Ο κόσμος βλέπει την ατέρμονη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων».

