«Η κλοπή του αιώνα» στη Μολδαβία: Φυλακίστηκε ολιγάρχης για απάτη 1 δισ. δολαρίων

Ο Vlad Plahotniuc, κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Μολδαβίας, καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκιση για μια υπόθεση τραπεζικής απάτης γνωστή στη χώρα ως η «κλοπή του αιώνα». Ο Plahotniuc κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή στην απάτη των ετών 2014-15, η οποία αφορούσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια - ποσό που τότε αντιστοιχούσε στο 12% του συνολικού ΑΕΠ της Μολδαβίας.

Κατηγορήθηκε προσωπικά για τη λήψη άνω των 40 εκατ. δολαρίων από το σχήμα απάτης και διατάχθηκε να καταβάλει περίπου 60 εκατ. δολάρια στο κράτος ως αποζημίωση. Ο Plahotniuc, που αρνείται κάθε αδικοπραγία, δεν ήταν παρών στο δικαστήριο, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι διέθετε στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο Plahotniuc χρησιμοποίησε τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από τις τράπεζες για προσωπικό όφελος: την αγορά ενός αεροσκάφους Embraer Legacy 650, την απόκτηση ακινήτων, την πληρωμή νομικών, ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και για επιχειρηματικές επενδύσεις.

Το 2014, δάνεια ύψους 1 δισ. δολαρίων μεταφέρθηκαν μέσα σε μόλις δύο ημέρες σε μια σειρά εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Χονγκ Κονγκ, των οποίων οι ιδιοκτήτες ήταν άγνωστοι. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρέμβει για να διασώσει τις τράπεζες, προστατεύοντας τους καταθέτες αλλά δημιουργώντας μια «τρύπα» στα δημόσια οικονομικά ίση με το ένα όγδοο του ΑΕΠ της χώρας.

Μια μεταγενέστερη έκθεση διαπίστωσε ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων κατέληξε σε εταιρείες που ανήκαν στον φιλορώσο ολιγάρχη Ilan Shor. Ο Plahotniuc διέφυγε από τη Μολδαβία το 2019. Μετά από έξι χρόνια διαφυγής, συνελήφθη τον Ιούλιο του 2025 στην Αθήνα, ενώ επιβιβαζόταν σε αεροπλάνο για το Ντουμπάι, και αργότερα εκδόθηκε στη Μολδαβία.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι ο Plahotniuc διευκόλυνε την είσοδο του Shor στο μετοχικό κεφάλαιο εμπορικών τραπεζών, οδηγώντας στην απάτη. Ο Shor ζει πλέον στη Μόσχα και πρόσφατα κατηγορήθηκε ως ο εγκέφαλος ενός φιλορωσικού σχεδίου εξαγοράς και επηρεασμού ψήφων στη Μολδαβία.

Πηγή: skai.gr

