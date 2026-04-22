«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον (Ουκρανό ομόλογό του) Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι αποδοτικές και να διεξαχθούν ήδη στο στάδιο της οριστικοποίησης των συμφωνιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

«Το βασικό είναι ο σκοπός της συνάντησης. Για ποιο λόγο να συναντηθούμε; Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Το βασικό είναι να υπάρχει λόγος για τη συνάντηση και, κυρίως, να είναι αποδοτική, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σκοπό την οριστικοποίηση των συμφωνιών», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

