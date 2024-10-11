Τέσσερις άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πλήγμα ρωσικού πυραύλου στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Ο Κίπερ έκανε γνωστό πως ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε ένα διώροφο κτίριο όπου ζούσαν και εργάζονταν άμαχοι. Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.