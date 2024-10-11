Κολοράντο: Δυστύχημα σε χρυσωρυχείο - αξιοθέατο - Για ώρες εγκλωβισμένοι τουρίστες

Σε τραγωδία κατέληξε για ένα γκρουπ τουριστών η επίσκεψη σε παλιό χρυσωρυχείο του 1890 στο Κολοράντο, που έχει πλέον μετατραπεί σε αξιοθέατο για τουρίστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χρυσωρυχείο Mollie Kathleen στο Κριπλ Κρικ , από «μηχανική βλάβη» σε ανελκυστήρα που μετέφερε το γκρουπ επισκεπτών σε στοά βάθους 300 μέτρων.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, ενώ άμεσα βγήκαν σώοι άλλα 11 άτομα.

Όμως 12 τουρίστες παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες 300 μέτρα κάτω από τη γη, μέχρι τελικά οι διασώστες να καταφέρουν να τους απεγκλωβίσουν.

Διασώστες ανέφεραν ότι είχαν επικοινωνία μαζί τους, διαβεβαιώνοντας πως οι εγκλωβισμένοι είχαν νερό και κουβέρτες μαζί τους.

Ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι διασώθηκαν οι 11 τουρίστες και ο ξεναγός τους.

Ο Τζέισον Μάικσελ, ο σερίφης της κομητείας Τέλερ, επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους πως υπάρχει ένας νεκρός, χωρίς να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το χρυσωρυχείο Mollie Kathleen στο Κριπλ Κρικ του Κολοράντο. Πρόκειται για ένα χρυσωρυχείο του 1890, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από την πόλη Κολοράντο Σπρινγκς. Έχει μετατραπεί σε αξιοθέατο για τουρίστες, που ξεναγούνται στις υπόγειες στοές και ενημερώνονται για την ιστορία του.

Πηγή: skai.gr

