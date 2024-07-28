Ο Ζοζέπ Μπορέλ καταδικάζει το «λουτρό αίματος» στο υψίπεδο του Γκολάν

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε χθες Σάββατο το «λουτρό αίματος», αναφερόμενος στον θάνατο 11 ανθρώπων, κυρίως νέων, σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο κατεχόμενο, προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν, εξαιτίας εκτόξευσης ρουκέτας από τον Λίβανο, ζητώντας να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα.

«Σοκαριστικές εικόνες από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη των Δρούζων, την Ματζάλ Σαμς. Καταδικάζω απερίφραστα αυτό το λουτρό αίματος. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για αυτό το απαράδεκτο συμβάν. Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», υπογράμμισε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.