Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε σήμερα την πυραυλική επίθεση σε χωριό των Δρούζων στο βόρειο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την "φρικιαστική", μετά τον θάνατο 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγόρησαν τη Χεζμπολάχ για την επίθεση και ορκίστηκαν να δώσουν ανάλογη απάντηση στην οργάνωση του Λιβάνου που υποστηρίζεται από το Ιράν, αν και η Χεζμπολάχ αρνείται ότι έχει κάθε ευθύνη.

"Η υποστήριξή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι σταθερή και ακλόνητη απέναντι σε όλες τις τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου", δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.