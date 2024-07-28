Τουρκία: "Πράσινο φως" από την Εθνοσυνέλευση για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Σομαλία

Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το προεδρικό διάταγμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την αποστολή τουρκικής δύναμης για δύο χρόνια στη Σομαλία.

Αποστολή της τουρκικής δύναμης στη Σομαλία είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για την εγγύηση της ασφάλειας της Σομαλίας από την τρομοκρατία, τη θαλάσσια πειρατεία, την παράνομη αλιεία, κάθε είδους λαθρεμπόριο και άλλες απειλές.

Στην επιστολή που υπέγραψε ο πρόεδρος Ερντογάν και απεστάλη στο προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών που ισχύουν μεταξύ της Τουρκίας και της Σομαλίας, συνεχίζονται οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, βοήθειας και παροχής συμβουλών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Σομαλία και ότι η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να παρέχει στήριξη για περισσότερα από 10 χρόνια προκειμένου να αναδιαρθρωθούν οι δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας της Σομαλίας και να διασφαλιστεί ότι έχουν την ικανότητα να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

Η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Σομαλία χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2017 και στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου βρίσκεται η μεγαλύτερη τουρκική στρατιωτική βάση στο εξωτερικό, όπου εκπαιδεύονται στρατιωτικές δυνάμεις της Σομαλίας.

Με το νέο προεδρικό διάταγμα η ανάπτυξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Σομαλία για περίοδο δύο ετών θα γίνει σε περιοχές που θα καθοριστούν από κοινού από τις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Πρόσφατα, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και της Σομαλίας, η Τουρκία θα αναζητήσει φυσικό αέριο και πετρέλαιο «σε τρία θαλάσσια οικόπεδα εντός των ορίων θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Σομαλίας». Πρόκειται για τρεις περιοχές περίπου πέντε χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων η καθεμία και συνολικά 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Δύο από αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα βρίσκονται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την ακτή και ένα σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από την ακτή. Σε πρώτη φάση, θα πραγματοποιηθούν τρισδιάστατες σεισμικές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Για τον σκοπό αυτό, το πλοίο σεισμικών ερευνών Oruc Reis και συνοδευτικά πλοία θα αναχωρήσουν για τη Σομαλία στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.

Ο βουλευτής Τζεμαλετίν Κανί Τορούν, του αντιπολιτευόμενου ισλαμιστικού Κόμματος Ευτυχίας (Σααντέντ), κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να είναι προσεκτική στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι η Τουρκία θα στείλει και πολεμικά πλοία στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια των εγκαταστάσεων έρευνας υδρογονανθράκων που θα δημιουργηθούν εκεί, αλλά η περιοχή της Σομαλιλάνδης, η οποία έχει μονομερώς ανακηρύξει την αυτονομία της στον βορρά ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει τα χωρικά της ύδατα.

Το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς και το φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM) καταψήφισαν το προεδρικό διάταγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

