Όρμπαν: Λογική σε διεθνή ζητήματα η Ρωσία, παράλογη η Δύση

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι οι κυβερνώντες στη Ρωσία είναι "υπερορθολογιστές" και ότι η Ουκρανία ποτέ δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τη φιλοδοξία της και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή στην ΕΕ.

Ο εθνικιστής Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, έκανε τα σχόλια αυτά στη διάρκεια ομιλίας του στην οποία προέβλεψε μια μετακίνηση της εξουσίας παγκοσμίως από την "παράλογη" Δύση προς τη Ρωσία και την Ασία.

"Μέσα στις επόμενες μακρές δεκαετίες, ίσως αιώνες, η Ασία θα κυριαρχεί στον κόσμο", είπε ο Ορμπάν αναφέροντας ως παγκόσμιες μελλοντικές υπερδυνάμεις την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

"Και εμείς οι Δυτικοί ωθήσαμε τους Ρώσους σε αυτό το μπλοκ", σχολίασε σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του ενώπιον Ούγγρων που συμμετείχαν σε φεστιβάλ στην πόλη Μπάιλε Τούσναντ της γειτονικής Ρουμανίας.

Ο Ορμπάν, η χώρα του οποίου έχει αυτή την περίοδο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, έχει διαφοροποιηθεί ριζικά από το υπόλοιπο μπλοκ επιδιώκοντας στενότερους δεσμούς με το Πεκίκο και τη Μόσχα και προκάλεσε την οργή ορισμένων ηγετών της ΕΕ όταν πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές επιθέσεις στο Κίεβο, στη Μόσχα και στο Πεκίνο αυτό τον μήνα για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οπως είπε ο ίδιος, σε αντίθεση με την "αδυναμία" της Δύσης, η θέση της Ρωσίας στα διεθνή ζητήματα είναι λογική και προβλέψιμη, ενώ η χώρα έχει επιδείξει οικονομική ευελιξία στην προσαρμογή της στις δυτικές κυρώσεις από τότε που εισέβαλε στην Κριμαία το 2014.

Ο Ορμπάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, είπε ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει κύρος σε κάποια μέρη του κόσμου με το να καταστέλλει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ γιατί "εμείς οι Ευρωπαίοι δεν έχουμε αρκετά χρήματα γι΄αυτό".

"Η ΕΕ πρέπει να παραιτηθεί από την ταυτότητά της ως ένα πολιτικό πρότζεκτ και να γίνει ένα οικονομικό και αμυντικό πρότζεκτ", πρότεινε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.