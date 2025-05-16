ΑΕΚ: Μέλη της Original στο «Ελ. Βενιζέλος» τον αποχαιρέτησαν

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν από λίγη ώρα στο «Ελ. Βενιζέλος», με μέλη της Original να αποχαιρετούν τον Ματίας Αλμέιδα! Ο Αργεντινός τεχνικός, μαζί με τους συνεργάτες του Μπονίνι και Σαλαζάρ, αναχώρησαν από την Αθήνα με προορισμό την Ντόχα και από εκεί για Αργεντινή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την ΑΕΚ. Όταν έφτασαν, λοιπόν, στο αεροδρόμιο, γύρω στις 12 το μεσημέρι, γνώρισαν τρομερή αποθέωση από «κιτρινόμαυρους» οπαδούς!



Τα μέλη της μεγαλύτερης οργάνωσης οπαδών της ΑΕΚ ήθελα να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη τους στον «Πελάδο» για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο Αργεντινός, πάντως, έδειχνε να μην περίμενε αυτή την, τελευταία, αποθέωση από τους φίλους της Ένωσης, ήταν πολύ συγκινημένος και αυτός και οι συνεργάτες του, ενώ ανταπέδωσε την αποθέωση λέγοντας δυνατά προς τον κόσμο «μόνο ΑΕΚ»! Κάποιοι οπαδοί, μάλιστα, τού είπαν ότι θα τον περιμένουν ξανά στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Αφότου οι δύο πλευρές είπαν το «αντίο», ο Αλμέιδα, δακρυσμένος, σήκωσε ένα κασκόλ, που του έδωσαν να πάρει μαζί του, καθώς πήγαινε προς την αίθουσα αναχώρησης. Και κάπως έτσι έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο οριστικά για την ΑΕΚ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.