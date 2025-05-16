Λίγο πριν το γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) στη Βενετία – στα μέσα Ιουνίου σύμφωνα με πληροφορίες - η Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sanchez) ξεκίνησε από νωρίς τα bachelorette πάρτι της, για να γιορτάσει τις τελευταίες ημέρες τις ελευθερίας της

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μέλλουσα κυρία Bezos βγήκε χθες το βράδυ στο Παρίσι με τις διάσημες φίλες της, ανάμεσά του η Κιμ Καρντάσιαν που βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα για τη δίκη για την υπόθεση κλοπής των κοσμημάτων της αξίας 10 εκατ. δολαρίων, το 2016 και η Κέιτι Πέρι, με την οποία η Σάντσεζ ταξίδεψε πρόσφατα στο διάστημα.

Η Σάντσεζ φόρεσε μία εντυπωσιακή μακριά λευκή γούνα και η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε μια καφέ γούνα με στενό κολάν, συνδυασμένα με χρυσή αλυσίδα στη μέση και μαύρες γόβες

Στην… κοριτσοπαρέα ήταν ακόμα η Ευα Λονγκόρια, η 69χρονη Κρις Τζένερ (μητέρα της Κιμ Καρντάσιαν) και άλλες πρωτοκλασάτες celebrities.

Οι κυρίες φόρεσαν τα καλά τους και πήγαν για δείπνο στο ιστορικό εστιατόριο Lafayette’s, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων τηγανητό κοτόπουλο, σαλάτα Caesar, καπνιστό σολομό και rigatoni με μανιτάρια.

Αργότερα, η 55χρονη Λόρεν Σάντσεζ μοιράστηκε φωτογραφίες από την προετοιμασία τους για την έξοδο και στιγμιότυπα από την βραδιά τους, γράφοντας στο Instagram: «Η αιωνιότητα ξεκινά με τη φιλία, περιτριγυρισμένη από τις γυναίκες που με σήκωσαν, φώτισαν τον δρόμο μου στα σκοτεινά και διαμόρφωσαν την καρδιά μου».



