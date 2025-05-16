Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης μετά από πεζή καταδίωξη 2 νεαροί για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Παγκρατίου.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες (15-5-2025) στην περιοχή του Παγκρατίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, δύο 21χρονοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παγκρατίου έκριναν ύποπτους τους 2-κατηγορούμενους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ένας εκ των δύο κατηγορουμένων επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας ενώ ο άλλος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Κατά τη διαφυγή του, ο 21χρονος έσπρωξε μηχανή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με αποτέλεσμα να προκληθεί φθορά, απορρίπτοντας και νάιλον συσκευασία που περιείχε -110- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης ενώ οι αστυνομικοί μετά από πεζή καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου.

Επιπρόσθετα στην κατοχή τους βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 670 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

