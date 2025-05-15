Λογαριασμός
Κινηματογραφική καταδίωξη στην Ηλιούπολη: Προσπάθησαν να ληστέψουν σπίτι, τράκαραν σταθμευμένα αυτοκίνητα

Έγιναν αντιληπτοί από ομάδες ΔΙΑΣ και ξεκίνησε καταδίωξη στον παράδρομο Βουλιαγμένης - Ακινητοποιήθηκε το όχημα των δραστών και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί

Του Μάκη Συνοδινού

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ηλιούπολη όταν 3 Ρομά προσπάθησαν να ληστέψουν οικία.

Στην οδό Ηρακλείτου όμως έγιναν αντιληπτοί από ομάδες ΔΙΑΣ και ξεκίνησε καταδίωξη στον παράδρομο Βουλιαγμένης. Στην οδό Λεωνιδίου ακινητοποιήθηκε το όχημα των δραστών και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί ωστόσο τους φόρεσαν χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την προσπάθεια διαφυγής τους μέχρι και την ακινητοποίηση τους τράκαραν σταθμευμένα αυτοκίνητα.

