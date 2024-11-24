Η Ρωσία πρέπει να χάσει την ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κάθε εβδομάδα αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημειώνει ότι ανεξάρτητα από το πόσο εκτεταμένα καταφεύγει η Ρωσία σε εκβιασμούς, ο κόσμος πρέπει να παραμείνει αποφασιστικός. «Μόνο με τη διατήρηση της πίεσης μπορούμε να φέρουμε την αληθινή ειρήνη πιο κοντά» υπογραμμίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επίσης, αναφέρθηκε στη βοήθεια που έχει λάβει η Ουκρανία από τους εταίρους της την τελευταία εβδομάδα.

«Η Δανία έχει διαθέσει περίπου 1 δισεκατομμύριο κορώνες και τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για την υποστήριξη της αμυντικής μας βιομηχανίας. Η Νορβηγία ετοίμασε μια αρχική δόση σύμφωνα με το δανέζικο μοντέλο για να ενισχύσει την παραγωγή όπλων στην Ουκρανία. Ομοίως, η Σουηδία συμμετέχει στις προσπάθειες χρηματοδότησης στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου». Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παράσχει πακέτο 275 εκατομμυρίων δολαρίων προσέθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επιπλέον, νέο πακέτο βοήθειας παρείχε η Γερμανία, αλλά και ο Καναδάς παρείχε αντιαεροπορικό σύστημα NASAMS.

Οι κυρώσεις είναι εξίσου ζωτικής σημασίας, όπως συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι «αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες, εξαιρετικά αποτελεσματικές κυρώσεις που στοχεύουν τον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας». « Αυτά τα μέτρα αποδυναμώνουν σημαντικά το καθεστώς του Πούτιν. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερα—η Ρωσία πρέπει να χάσει την ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κάθε εβδομάδα. Ανεξάρτητα από το πόσο εκτεταμένα καταφεύγει η Ρωσία σε εκβιασμούς, ο κόσμος πρέπει να παραμείνει αποφασιστικός. Μόνο με τη διατήρηση της πίεσης μπορούμε να φέρουμε την αληθινή ειρήνη πιο κοντά» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

