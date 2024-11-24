Ένας εργάτης σκοτώθηκε και ένας δεύτερος τραυματίστηκε σήμερα στην περιοχή της Βαλένθιας, ενώ έκαναν εργασίες σε ένα σχολείο το οποίο υπέστη ζημιές από τις φονικές πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου.

Ο εργάτης, ηλικίας 51 ετών, έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια εργασιών στο κτίριο», ένα δημόσιο σχολείο της κοινότητας Μασανάσα, στα νότια προάστια της Βαλένθιας, ανέφερε στους δημοσιογράφους η νομάρχης Πιλάρ Μπερναμπέ.

Άλλος ένας άνθρωπος, ηλικίας 34 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Σύμφωνα με τις αρχές, πολλοί στρατιώτες της Στρατιωτικής Μονάδας Επειγόντων, η οποία κινητοποιείται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, βρίσκονται μέσα στο κτίριο όταν κατέρρευσε η στέγη του, το μεσημέρι. Όλοι κατάφεραν να βγουν σώοι από το κτίριο.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Κάρλος Μαθόν, συγκάλεσε κατεπείγουσα σύσκεψη. Όπως είπε, οι δύο εργάτες ήταν υπάλληλοι της Tragsa, μιας εταιρείας που ειδικεύεται σε δημόσια έργα και σε συντηρήσεις κτιρίων. Στη σύσκεψη θα αναλυθούν τα γεγονότα ώστε «να μην ξανασυμβεί» τέτοιου είδους δυστύχημα, πρόσθεσε ο Μαθόν, οποίος δέχεται σφοδρά πυρά από τα τέλη Οκτωβρίου για τη χαοτική διαχείριση των καταστροφών από τις πλημμύρες.

Το σχολείο Λουίς Βίβες είναι ένα από εκείνα που υπέστησαν τις περισσότερες ζημιές από τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 229 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον διευθυντή του, τον Σαλβαδόρ Κρέσπο, τουλάχιστον είκοσι οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν να χτυπήσουν στο κτίριο εκείνη τη νύχτα. Οι αρχές απαγόρευσαν την επαναλειτουργία του μέχρι να επιδιορθωθούν οι ζημιές. Ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες το σχολείο εξετάστηκε και πάλι από μηχανικούς και κρίθηκε «κόκκινο», κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να κατεδαφιστεί, είπε ο δήμαρχος της Μασανάσα, ο Πάκο Κόμες, σημειώνοντας όμως ότι και πάλι έπρεπε να γίνουν εργασίες στο κτίριο.

Αυτή η νέα τραγωδία σημειώθηκε ενώ συνεχίζονται ακόμη οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των υποδομών στη Βαλένθια, με τη συμμετοχή 8.500 στρατιωτών και 9.700 αστυνομικών. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής 200.000 τόνοι λάσπης και σκουπιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

