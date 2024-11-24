Το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας κερδίζει, για πρώτη φορά, τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Στυρίας, σύμφωνα με μια πρόβλεψη λίγο μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Η νίκη αυτή είναι μια επίδειξη δύναμης εκ μέρους του FPÖ, στον απόηχο των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου και ενώ οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς τη συμμετοχή του συνεχίζονται.

Οι σημερινές εκλογές στη Στυρία, όπου βρίσκεται η δεύτερη πόλη της Αυστρίας, το Γκρατς, έχουν μικρό άμεσο αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυξάνουν την πίεση στους ηγέτες των κομμάτων που επιχειρούν να συγκροτήσουν έναν τριμερή κυβερνητικό συνασπισμό, για πρώτη φορά από το 1949.

Η Στυρία είναι μόλις το δεύτερο κρατίδιο που κερδίζει το ευρωσκεπτικιστικό, φιλορωσικό FPÖ. Το πρώτο ήταν η Καρινθία, το προπύργιο του τότε ηγέτη του Γεργκ Χάιντερ, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Είναι σαρωτική η νίκη στη Στυρία. Δεν περίμενα ένα τόσο ηχηρό αποτέλεσμα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός του FPÖ στη Στυρία, Στέφαν Χέρμαν, στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ORF.

Μια προβολή της δημοσκόπησης της εταιρείας Foresight για το ORF και το πρακτορείο ειδήσεων APA έδειξε ότι το FPÖ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 35,3% και ακολουθεί το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) με 26,6%. Η εκτίμηση, με βάση την καταμέτρηση του 70% των ψήφων, είχε περιθώριο σφάλματος μίας μονάδας.

Είναι η πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ούτε το ÖVP ούτε οι Σοσιαλδημοκράτες (SPÖ) κέρδισαν στη Στυρία, ένα κρατίδιο που συνορεύει με τη Σλοβενία και όπου γεννήθηκε ο ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Το FPÖ θα χρειαστεί ωστόσο έναν εταίρο για να ελέγχει την πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο και να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σε αντίθεση με τις εθνικές εκλογές, μετά τις οποίες αποφασίζει ο Αυστριακός πρόεδρος σε ποιον θα αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, στη Στυρία το κόμμα που κερδίζει, εν προκειμένω το Κόμμα Ελευθερίας, καλείται αυτόματα να συγκροτήσει τοπική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

