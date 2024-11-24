Η Χεζμπολάχ υποστήριξε απόψε ότι κατέστρεψε έξι ισραηλινά άρματα μάχης Merkava στον νότιο Λίβανο, τα πέντε εκ των οποίων κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Μπαγιάντα, που θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ «κατέστρεψαν» πέντε άρματα «στην ανατολική περιφέρεια της πόλης Μπαγιάντα» ενώ άλλο ένα καταστράφηκε στην περιοχή του Ντέιρ Μίμας, περίπου 2,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι διεξάγονται σφοδρές μάχες σε πολλές περιοχές των νοτίων συνόρων ενώ «μια αυτοκινητοπομπή 30 ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων υποχωρεί» από την Μπαγιάντα προς το Ταΐρ Χάρφα, νοτιότερα, αφού η Χεζμπολάχ κατέστρεψε τα άρματα.

Σύμφωνα εξάλλου με το ANI, «επιταχύνεται η χερσαία ισραηλινή επιχείρηση στο Χιάμ», μια πόλη κοντά στα σύνορα, μετά τις «δύσκολες» μάχες της περασμένης νύχτας.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε τέσσερις ομοβροντίες ρουκετών στους Ισραηλινούς στρατιώτες στα ανατολικά του Χιάμ το οποίο θεωρείται από το Ισραήλ «στρατηγικής σημασίας πύλη που διευκολύνει την ταχεία χερσαία προέλαση».

Ο δήμαρχος του Ντέιρ Μίμας, Ζορζ Νακάντ, είπε στο ANI ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έστησαν έναν «σταθμό ελέγχου» μεταξύ του Καλαά και της δικής του κοινότητας όπου είχαν εγκλωβιστεί περίπου είκοσι άνθρωποι. Μεταξύ αυτών ήταν και μια έγκυος γυναίκα.

Εξάλλου, από ισραηλινό πλήγμα διακόπηκε η κυκλοφορία μεταξύ της πόλης Μαρτζαγιούν και της Ναμπατίγια, στα νότια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

