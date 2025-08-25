Ο Ζελένσκι συζήτησε με τον Κιθ Κέλογκ για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ίδιος και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ είχαν μια καλή συνάντηση και συζήτησαν την άσκηση πίεσης στη Ρωσία για τη διεξαγωγή «πραγματικών συνομιλιών» με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια. «Μια καλή συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο Telegram.

«Συζητήσαμε πώς να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία, να την υποχρεώσουμε να διεξαγάγει πραγματικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου... Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σε ένα πλαίσιο ηγετών. Αυτό είναι απαραίτητο για την επίλυση βασικών ζητημάτων», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία εκτιμά την «ετοιμότητα των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ουκρανίας» και θεωρεί σημαντική τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την αγορά όπλων και την ανάπτυξη και πώληση drones.

Πηγή: skai.gr

