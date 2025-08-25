Νέο βίντεο καταγράφει την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Βίντεο που έρχεται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή της αιχμαλωσίας του Ισραηλινού στρατιώτη Νιμρόντ Κοέν από τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το υλικό ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι IDF, όταν εντόπιζαν βίντεο ή άλλα τεκμήρια σχετικά με ομήρους, τα παρουσίαζαν στις οικογένειες, οι οποίες συχνά αποφάσιζαν να τα δημοσιοποιήσουν.

The family of hostage soldier Nimrod Cohen approves for publication a video showing his capture by Hamas terrorists on October 7, 2023. https://t.co/OtAjlMIg8H pic.twitter.com/CBSNpAJuBK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2025

Η οικογένεια του Ισραηλινού στρατιώτη Νιμρόντ Κοέν, που κρατείται όμηρος, ενέκρινε τη Δευτέρα τη δημοσιοποίηση βίντεο.

Η οικογένεια είχε προηγουμένως καταγγείλει ότι ο στρατός καθυστερούσε τη δημοσιοποίηση του υλικού και υποστηρίζει πως οι IDF εξακολουθούν να διατηρούν στη διάθεσή τους περισσότερα βίντεο που αφορούν τον Κοέν.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Κοέν να βγαίνει από ένα άρμα μάχης με τη βία από ένοπλους της Χαμάς και να οδηγείται πεζός προς τη Λωρίδα της Γάζας. Μια φωνή στο βίντεο τον διαβεβαιώνει ότι θα επιστρέψει στο Ισραήλ.

Ο Κοέν ήταν ο μοναδικός επιζών από τους τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης όταν δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες και εκρηκτικά από τη Χαμάς στα σύνορα, την 7η Οκτωβρίου.

Σε προηγούμενο υλικό που είχε μεταδοθεί, φαινόταν το άρμα τυλιγμένο στις φλόγες και τον καπνό, ενώ Παλαιστίνιοι με πολιτικά ρούχα στέκονταν γύρω του και οι στρατιώτες σύρονταν έξω από τους ενόπλους της Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.