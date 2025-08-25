«Στην ιστορία μας όταν ενωθήκαμε οι Τούρκοι, οι Κούρδοι και οι Άραβες κι όταν αγαπήσαμε ο ένας τον άλλον στο όνομα του Θεού όταν προχωρήσαμε προς τους κοινούς στόχους, υπάρχουν πολλά παραδείγματα των επιτυχιών μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιτριγυρισμένος από... γενίτσαρους στο Μαντζικέρτ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για τη μάχη του Ματζικέρτ.

«Μην ξεχνάτε τον αγαπημένο ηγέτη της ανατολίας Σαλαντίν, τον πρόγονο μας Αλπαρσλάν και τον σουλτάνο Σελίμ. Το πνεύμα που είχαν στον στρατό τους ήταν αυτό το πνεύμα. Ο κόμπος στο Ματζικέρτ λύθηκε με αυτό το πνεύμα, με αυτό το πνεύμα άνοιξαν οι πύλες της Ιερουσαλήμ, η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε με αυτό το πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα που δεν επέτρεψε κανέναν να περάσει τα Δαρδανέλλια. O εθνικός μας αγώνας που γονατίσαμε όλο τον κόσμο έγινε με αυτό το πνεύμα. Γι αυτό θα έρθουμε πιο κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε:

«Έτσι εμείς θα με τη βοήθεια του Θεού και του λαού μας θα παραδώσουμε στις νέες γενιές τη μεγάλη και ισχυρή Τουρκία. Και πρέπει να τονίσω πως ο αιώνας που διανύουμε θα γραφτεί στην ιστορία ως ο αιώνας της Τουρκίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.