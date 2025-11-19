Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη την Τρίτη στη Μαδρίτη και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να δει την «Guernica» (Γκουέρνικα) του Πάμπλο Πικάσο. Ήταν μια κίνηση γεμάτη συμβολισμούς.

Η «Guernica», ένα από τα διασημότερα ίσως έργα του Πάμπλο Πικάσο, είναι μια μεγάλων διαστάσεων ελαιογραφία του 1937, ένα από τα γνωστότερα παγκοσμίως έργα του, και θεωρείται από πολλούς κριτικούς τέχνης ως το πιο δυνατό έργο ζωγραφικής με αντιπολεμικό μήνυμα στην ιστορία. Εκτίθεται στο Μουσείο της Βασίλισσας Σοφίας, στη Μαδρίτη.

Ο Πικάσο απέφυγε να ζωγραφίσει αεροπλάνα, βόμβες ή ερείπια. Οι κυρίαρχες μορφές του έργου είναι ένας ταύρος και ένα πληγωμένο άλογο με διαμελισμένα κορμιά και τέσσερις γυναίκες που ουρλιάζουν κρατώντας νεκρά μωρά, σε άσπρο-μαύρο και αποχρώσεις του γκρι.

Η «Guernica» απεικονίζει τις φρικαλεότητες του πολέμου, αναπαριστώντας τον βομβαρδισμό της πόλης Γκουέρνικα από ναζιστικά και φασιστικά ιταλικά πολεμικά αεροπλάνα το 1937, κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου.

Οι παραμορφωμένες, κυβιστικές φιγούρες του πίνακα έχουν έκτοτε γίνει σύμβολο του πόνου, της βίας και της αντίστασης. Στα Ηνωμένα Έθνη, ένα ταπισερί που απεικονίζει τον πίνακα κρέμεται στην είσοδο της αίθουσας του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι έχει αναφερθεί στον πίνακα και στο παρελθόν. Τον Απρίλιο του 2022, ενώ απευθυνόταν εξ αποστάσεως στο ισπανικό κοινοβούλιο, λίγους μήνες μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε:

«Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι τώρα — στην Ευρώπη — ζουν για εβδομάδες σε υπόγεια για να σώσουν τις ζωές τους από βομβαρδισμούς, από αεροπορικές βόμβες. Καθημερινά! Απρίλιος 2022 — και η πραγματικότητα στην Ουκρανία είναι σαν να είναι τώρα Απρίλιος 1937. Όταν όλος ο κόσμος έμαθε το όνομα της πόλης — Γκουέρνικα!».

Πολλοί διάσημοι επισκέπτες έχουν επισκεφθεί το Μουσείο της Βασίλισσας Σοφίας για να θαυμάσουν από κοντά τον τεράστιο ασπρόμαυρο πίνακα. Ανάμεσά τους, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, το 2018, σε μια επίσκεψη με τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄ και ο μυθιστοριογράφος Σαλμάν Ρούσντι, λίγα χρόνια μετά την επίθεση εναντίον του με μαχαίρι που του κόστισε την όρασή του στο ένα μάτι.

«Η «Guernica» είναι πιθανώς ο πρώτος αντιπολεμικός πίνακας στον κόσμο», δήλωσε ο Τζάιλς Τρέμλετ, ιστορικός που έχει γράψει εκτενώς για την Ισπανία υπό τον πρώην δικτάτορα στρατηγό Φρανθίσκο Φράνκο. «Αντιπροσωπεύει κάτι που έχει συνέχεια από τότε... και σήμερα είναι ιδιαίτερα ορατό στην Ουκρανία, οπότε φαίνεται πολύ εύστοχο».

Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος έληξε το 1939, και με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το έργο φυγαδεύτηκε στις ΗΠΑ, για να αποφευχθεί η καταστροφή του.

Παρέμεινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης για πολλά χρόνια και ο Πικάσο είχε δηλώσει πως δε θα επέστρεφε στην Ισπανία προτού αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία. Το 1974, υπήρξε συμβάν βανδαλισμού του έργου με κόκκινη μπογιά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σφαγή του Μι Λάι στο Βιετνάμ. Το 1981, η «Guernica» επιστράφηκε στην Ισπανία και εκτέθηκε αρχικά στο Casón del Buen Retiro και κατόπιν στο Μουσείο ντελ Πράδο, προστατευμένη με αλεξίσφαιρο τζάμι και οπλισμένους φρουρούς, για το φόβο νέου βανδαλισμού. Το 1992, ο πίνακας μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία στη Μαδρίτη, του οποίου έγινε το διασημότερο και σπουδαιότερο έκθεμα.

«Πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης» στην Ουκρανία

Η περιοδεία του Ζελένσκι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη του Κιέβου να καθησυχάσει τους συμμάχους και να συνεχίσει να ενισχύει την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Η εμπλοκή των εταίρων μέσω ομιλιών σε κοινοβούλια και εμφανίσεων σε μεγάλα φόρουμ έχει γίνει σήμα κατατεθέν της ηγεσίας του, σχολιάζει το Associated Press.

Οι προσπάθειες του Ουκρανού προέδρου έρχονται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το Κίεβο και άλλες εγχώριες πιέσεις απειλούν να αποσπάσουν την προσοχή από τον πόλεμο.

Η Ισπανία δεσμεύτηκε να διαθέσει 817 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας έναντι της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο στη Μαδρίτη.

Ο Σάντσες δήλωσε, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ότι 615 εκατομμύρια ευρώ από τη συνολική βοήθεια θα διοχετευθούν σε ένα «πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης», το οποίο θα διατεθεί τον επόμενο μήνα για την προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Η Ισπανία θα διαθέσει επίσης 202 εκατομμύρια ευρώ «για να προωθήσει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», σύμφωνα με τον Ισπανό πρωθυπουργό. Το έργο θα επικεντρωθεί κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του ύδατος και των μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών, υπογράφηκαν αρκετές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας για την κοινή καταπολέμηση της ρωσικής προπαγάνδας.

Ο Σάντσες επιβεβαίωσε την «πλήρη και αποφασιστική» υποστήριξή του προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και δεσμεύτηκε ότι αυτή η βοήθεια θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί δίκαιη και διαρκής ειρήνη και η χώρα να μπορέσει να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη και τόνισε ότι το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται στην «ενότητα και τη διεθνή συνεργασία».

Στην Τουρκία σήμερα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχεδιάζει να μεταβεί στην Τουρκία σήμερα Τετάρτη, μετά την επίσκεψή του στην Ισπανία.

Όπως δήλωσε σχετικά: «Προετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας. Η Ουκρανία έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, στις συνομιλίες δεν θα συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξει συνάντηση Ζελένσκι-Γουίτκοφ, στο πλαίσιο της επανέναρξης ενός νέου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.