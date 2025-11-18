Τουρκικές πηγές: Μόνο με τον Ζελένσκι θα συνομιλήσει ο πρόεδρος Ερντογάν

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν θα έχει συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα την Τετάρτη, δήλωσε πηγή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα την Τρίτη, μια τουρκική πηγή είχε πει ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ θα επισκεφθεί την Τουρκία την Τετάρτη και θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συνομιλίες εκεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά η πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα είναι μόνο με τον Ζελένσκι.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως ούτε αντιπροσωπεία της ρωσικής κυβέρνησης θα παραβρεθεί στη συνάντηση, παρά το ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί πως το Κρεμλίνο επιθυμεί να βρίσκεται σε αυτή τη συνομιλία.

Πηγή: skai.gr

