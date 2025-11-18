Στα σκαριά φαίνεται πως βρίσκεται η επανέναρξη ενός νέου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αφού οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών έχουν «παγώσει» εδώ και αρκετό καιρό.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθούν αύριο, Τετάρτη στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ αναμένεται να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συνομιλίες εκεί με τον Ουκρανό πρόεδρο όπως δήλωσε τουρκική πηγή.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδίαζε να μεταβεί στην Τουρκία την Τετάρτη μετά την επίσκεψή του την Τρίτη στην Ισπανία, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις και έχει αναπτύξει λύσεις που θα προτείνει στους εταίρους της.

«Προετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας. Η Ουκρανία έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου», δήλωσε σχετικά με τις συναντήσεις στην Τουρκία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται επίσης για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

