«Οι τεχνικές συναντήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον και μπορώ να σας πω ότι η πρώτη ημέρα των συνομιλιών ήταν πολύ εποικοδομητική. Και αύριο στο Παρίσι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα συναντηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου Όλαφ Γκιλ, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Η αυριανή πολυαναμενόμενη συνάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου με τον Αμερικανό ομόλογό του στο Παρίσι κρίνεται από τους Ευρωπαίους αξιωματούχος εξαιρετικά σημαντική. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν εντατικοποιηθεί μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και γίνονται σε «καλό κλίμα», όπως δήλωσε και ο κ. Γκιλ.

Παράλληλα, η Κομισιόν αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει, αν έχει λάβει επιστολή αντίστοιχη με αυτή που φαίνεται πως έχουν αποστείλει οι ΗΠΑ σε σημαντικό αριθμό εμπορικών εταίρων, ζητώντας καλύτερες προσφορές, δίνοντας μάλιστα χρονικό περιθώριο μέχρι αύριο, Τετάρτη.

«Δεν παρέχουμε σχολιασμό όλων των διαφορετικών τύπων εγγράφων που έχουμε ανταλλάξει με τις ΗΠΑ (...) Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων φον ντερ Λαιεν και Ντόναλντ Τραμπ, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιταχύνουν τον ρυθμό των συνομιλιών που διεξάγονται. Επομένως δεν πρόκειται να κάνουμε σχόλιο για το τι συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.