Ρωσικό βομβαρδιστικό Τουπόλεφ συνετρίβη στη Σιβηρία - Δείτε βίντεο

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή - Ένα από τα 4 μέλη του πληρώματος έχασε τη ζωή του 

Συντριβή αεροσκάφους

Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 συνετρίβη στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας λόγω τεχνικής βλάβης, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροσκάφος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν, ένα εκ των οποίων ωστόσο έχασε τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

