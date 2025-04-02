Ρωσικό βομβαρδιστικό Τουπόλεφ συνετρίβη στη Σιβηρία - Δείτε βίντεο

Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 συνετρίβη στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας λόγω τεχνικής βλάβης, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων την Τετάρτη.

/2. Tu-22M3 crashed in the Usolsky district of the Irkutsk region. Preliminary, there were four people on board.



“According to locals, it all happened a few minutes ago near the village of Buret. First they heard an explosion, then saw a bright flash and a fire.



When the… pic.twitter.com/hunmkSVvVo April 2, 2025

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροσκάφος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν, ένα εκ των οποίων ωστόσο έχασε τη ζωή του.

