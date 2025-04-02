Η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla ανέκαμψε θεαματικά στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά την πληροφορία του Politico ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Ίλον Μασκ θα αποχωρήσει σύντομα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Γύρω στις 19.30 (ώρα Ελλάδας) η μετοχή είχε φτάσει τα 282,73 δολάρια, με άνοδο 5,33%. Με την έναρξη της συνεδρίασης, κατέγραφε πτώση άνω του 6%, με αφορμή τις μειωμένες πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, η Tesla παρέδωσε 336.681 νέα οχήματα στους ιδιοκτήτες τους, έναντι 386.810 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, δηλαδή μειωμένα κατά 13%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

